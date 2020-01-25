Miçotakis: Arama kurtarma ekiplerimiz yardıma hazır

Elazığ’da dün akşam yaşanan depremin ardından Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, ‘geçmiş olsun’ mesajı yayınladı.

Kiryakos Miçotakis (Fotoğraf: Reuters)

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Miçotakis şu ifadelere yer verdi: “Türkiye’yi vuran yıkıcı depremin ardından Cumhurbaşkanı (Tayyip) Erdoğan ve Türk halkına en içten duygularımı iletirim. Arama kurtarma ekiplerimiz yardıma hazır.”

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Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 20:55’de Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ’da 17 ve Malatya’da dört kişinin yaşamını yitirdiğini belirtirken, yedi ilde 1030 kişinin hastanelere başvurduğunu kaydetti.