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Yaramazlara biraz batar!

Miçotakis: Ankara ile anlaşamazsak Uluslararası Adalet Divanı’na gidilmeli

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina ve Ankara’nın Akdeniz’deki deniz yetki alanları konusundaki anlaşmazlıkları çözemedikleri takdirde, Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) gidilmesi gerektiğini belirtti.

Kiryakos Miçotakis (Fotoğraf: Reuters)

Türkiye, geçen ay Libya’da Birleşmiş Milletler’in (BM) de tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’yle (GNA), Türkiye’nin güney Akdeniz kıyılarından Libya’nın kuzeydoğu kıyılarına kadar münhasır ekonomik bölge yaratmayı amaçlayan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası imzalamıştı.

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Türkiye ile uzun yıllardır deniz yetki ve egemenlik alanı anlaşmazlığı yaşayan Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, bu anlaşmanın geçersiz olduğunu ve uluslararası deniz hukukunu ihlal ettiğini savunuyor.

Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlar, bu anlaşmayı doğu Akdeniz’deki doğalgazın çıkarılmasını ve Ankara’nın rakibi ülkeleri engellemeye yönelik çalışması olarak nitelendiriyor.

Miçotakis, ‘To Vima’ gazetesinde yayınlanan söyleşide niyetinin Yunanistan ve Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’in doğusundaki deniz yetki alanları konusundaki anlaşmazlıklarını siyasi ve diplomatik düzeyde ele almak olduğunu söyledi.

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Miçotakis şöyle konuştu: “Ancak bir çözüm bulamazsak Yunanistan’ın (deniz yetki alanları konusundaki) tespit ettiği anlaşmazlığın Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı gibi uluslararası bir kurumda değerlendirilmesi gerektiğini açıkça söyleyebiliriz.”

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