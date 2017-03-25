Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Mickey Mouse’un doğum günü

 

Paris’te bulunan dünyaca ünlü eğlence merkezi Disneyland 25’inci yaşına girdi. Kutlama etkinliklerinde Disney karakterleri boy gösterirken, Mickey Mouse ilgi odağıydı. (REUTERS/Benoit Tessier)

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