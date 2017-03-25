Mickey Mouse’un doğum günü

Paris’te bulunan dünyaca ünlü eğlence merkezi Disneyland 25’inci yaşına girdi. Kutlama etkinliklerinde Disney karakterleri boy gösterirken, Mickey Mouse ilgi odağıydı. (REUTERS/Benoit Tessier)
Yaramazlara biraz batar!
Diyarbakır’da Nevruz kutlaması sırasında Kemal Kurkut’un vurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında iki polis görevden uzaklaştırıldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, hükümet etme sistemini CHP’nin bozduğunu ileri sürdü.
‘Hayır’ kampanyası yürüten eski MHP milletvekili Meral Akşener, ‘FETÖ,’ PKK ve HDP’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kandırdığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) üyeliği müzakereleri için ‘referandum resti’ni yineledi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsviçre’de epey sert ifadelerle protesto edildi.