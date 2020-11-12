Mickey Mouse ve Donald Duck ‘sanık’ olarak gösterildi

Britanya’da, sanal ortamdaki mahkeme dosyalarında ‘yanlışlıkla’ Mickey Mouse, Donald Duck gibi çizgi film karakterleri ‘sanık’ olarak gösterildi.

Fotoğraf: Reuters

Stoke-on-Trent Kraliyet Mahkemesi’nin online belgelerindeki sıra dışı isimleri boşanma avukatı Leisha Bond fark etti ve şu soruyu yöneltti: “Bugün adliyede birinin işindeki son günü mü?”

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Uyuyan Güzel, Buggs Bunny ve Kaptan Hook ve ‘yargılandıkları davalar’ da hakim karşısına çıkacak isimler arasında yer alıyordu.

Bu isimler ile cezaevinden duruşmaya bir kısmı videokonferansla duruşma salonuna bağlanacak ‘gerçek sanıkların’ adları birlikte listelere konulmuştu.

Mahkeme Hizmetleri Dairesi, çizgi film karakterlerinden oluşturulan sanık isimlerinin yeni bir idari sistemin denemesi için yazıldığını açıkladı.

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Dairenin sözcüsü, Twitter’da, “Bu isimler listeler yayınlanmadan önce silinmeliydi. Özür dileriz” yazdı.

Avukat Bond ise “Bence bu yıl boyunca olan en iyi şeydi” diye espri yaptı.