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Yaramazlara biraz batar!

Mick Jagger kalp ameliyatı oldu, durumu iyi

Kalp kapakçığındaki sorun nedeniyle ameliyat olacağı açıklanan Britanyalı rock grubu Rolling Stones’un solisti Mick Jagger’ın başarılı bir operasyon geçirdiği ve durumunun iyi olduğu açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

Daily Mail’deki habere göre 75 yaşındaki Jagger, ABD’de, New York-Presbyterian Hastanesi’nde ameliyat oldu. Arkadaşları, hemşirelerin gözünü üzerinden ayırmadığı Jagger’ın dinlendiğini, durumun saatler geçtikçe iyiye gittiğini söyledi.

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Doktorların kateterle kapakçıktaki sorunu yok ettiği, ünlü rockçının bir süre dinlendikten sonra hayranlarının karşısına çıkacağı belirtildi.

Grubun ‘No Filter’ turnesi kapsamındaki, 20 Nisan’da başlaması planlanan Kanada ve ABD konserlerinin Jagger’ın sağlık sorunu nedeniyle temmuz ayına ertelendiği açıklanmıştı.

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