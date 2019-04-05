Mick Jagger kalp ameliyatı oldu, durumu iyi

Avukat İnsiyatifi 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle yayınladığı ortak bildiride Türkiye’de savunma mesleğinin kriminalize edildiğini vurgulayarak insan hakları, hukuk ve yargının çok önemli bir sınav verdiği zor günlerden geçtiğini söyledi. 111 avukatın imza attığı bildiride sırf görevinin gereğini yaptığı için hakkında soruşturma ve kovuşturma açılan, haksız ve hukuksuz olarak tutuklanarak cezaevlerine konulan avukatların haklarına dikkat […]