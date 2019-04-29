Mick Jagger ‘gayet iyi’

Britanyalı rock grubu Rolling Stones’un gitaristi Ronnie Wood, ay başında kalp kapakçığındaki sorun nedeniyle ameliyat olan grubun solisti Mick Jagger’ın durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Hello dergisine konuşan Wood, “Dün telefonla aradım kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Çabuk iyileşiyor” dedi.

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Kendisi ve eşi Sally’nin grup arkadaşı Keith Richards ve eşi Patti’yle Karayiplere tatile gittiğini anlatan Wood şunları söyledi: “Orada gitar eşliğinde onun çabuk iyileşmesini temenni ettiğimiz şarkılar söyledik ve görüntülerimizi yolladık. Bu onu gerçekten motive etti.”

Gruptaki herkesin 75 yaşındaki Jagger’ın iyileşme sürecinin hızlı ilerlemesinden çok memnun olduğunun altını çizen Wood, “Onunla provalara başlamak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Grubun ‘No Filter’ turnesi kapsamındaki, 20 Nisan’da başlaması planlanan Kanada ve ABD konserlerinin Jagger’ın sağlık sorunu nedeniyle temmuz ayına ertelendiği açıklanmıştı.