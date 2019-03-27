Michelle Obama’nın otobiyografisi 10 milyondan fazla sattı

ABD’nin eski first lady’si Michelle Obama’nın hayatını anlattığı ‘Becoming’ adlı kitap, piyasaya sürüldüğü Kasım 2018’den bu yana 10 milyondan fazla sattı.

Fotoğraf: Reuters

Ortalama 35 dolara (yaklaşık 190 lira) satılan ‘Becoming’in de katkısıyla yayıncı şirket Almanya merkezli Bertelsmann’ın geçen yılki geliri 20 milyar doları (yaklaşık 28 milyar lira) buldu.

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Bertelsmann’ın CEO’su Thomas Rabe, “Bu otobiyografinin gelmiş geçmiş en başarılı otobiyografi olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Kitapta, yaşamının çocukluğundan Beyaz Saray’a kadar tüm kesitlerinden bahseden Michelle Obama, ABD’nin 44’üncü başkanı Barack Obama’yla evliliğindeki zorluklara da değiniyor.

55 yaşındaki Obama, ABD Başkanı Donald Trump’a ise “Onu kocam ABD’de doğmadığı için ülkenin meşru başkanı olamayacağını söylediği için asla affetmeyeceğim” diyerek gönderme yapıyor.

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Obama çifti, otobiyografilerinin yayın hakkı için şirketle 65 milyon dolarlık (yaklaşık 350.9 milyon lira) anlaşma yapmıştı.