Michelin Rehberi’nden bir ilk: Fransa’da vegan restorana yıldız verdi

Fransa’nın güneybatısındaki ONA, ülkenin Michelin yıldızı alan ilk vegan restoranı oldu.

Fotoğraf: Facebook

Origine Non Animale (hayvansal kökenli olmayan) kelimelerinin kısaltması olan ONA, Ares bölgesinde 2016’da açıldı.

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Başta zorluklar yaşayan restoranın sahibi Claire Vallee kitlesel fonlama ve bir ‘yeşil banka’dan (etik projelere kredi alanında uzmanlaşan) aldığı kredi sayesinde kapılarını açabildi.

Restoranı açma sürecinde kredi için başvurduğu geleneksel bankaların vegan beslenmenin geleceğinin fazla belirsiz olduğunu söyleyerek kendisini reddettiğini anlattı.

Vallee, Michelin yetkililerinden kararı bildiren telefonu aldığında çok şaşırdığını ifade etti.

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Restoran, klasik yıldızın yanı sıra Michelin Rehberi’nin geçen yıl başlattığı ve etik uygulamaları olan işletmelere verdiği yeşil yıldızı da kazandı.