Michael Jordan’ın bir çift ayakkabısı 560 bin dolara alıcı buldu

ABD’li basketbol efsanesi Michael Jordan için 1985 yılında tasarlanan bir çift ayakkabı, açık artırmada 560 bin dolara (3.85 milyon lira) satıldı.

Fotoğraf: Reuters

2003 yılında ’emekli olan’ 57 yaşındaki Jordan’ın ayakkabılarının satışı için müzayede evi Sotheby’s tarafından internette düzenlenen açık artırma pazar günü sonuçlandı. 100 bin ila 150 bin dolara (688 bin ila 1 milyon 31 bin lira) alıcı bulacağı tahmin edilen, imzalı ‘Air Jordan 1’ çok daha yüksek fiyata satıldı.

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ABD Profesyonel Basketbol Ligi’nin (NBA) internet sitesinden ‘tüm zamanların en iyi oyuncusu’ diye nitelendirilen Jordan’ın 1985’te Chicago Bulls takımında oynarkan giydiği çiftin de numarları, ünlü basketbolcunun tüm ayakkabıları gibi solu 13, sağı 13.5.

Bu günlerde yayınlanan Jordan ve Chicago Bull’s ile ilgili ‘The Last Dance’ adlı belgesel ses getirdi. Son iki bölümü pazar günü yayınlanacak.