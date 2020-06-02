Michael Jordan’ın Amy Hunter’a yazdığı 20 sayfalık aşk mektubu 25 bin dolara satıldı

ABD Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) efsanesi Michael Jordan’ın, 1989’da oyuncu ve manken Amy Hunter’a yazdığı 20 sayfalık aşk mektubu açık artırmada 25 bin 703 dolara (174 bin 857) satıldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Hunter, NBA’in internet sitesinde ‘tüm zamanların en iyi oyuncusu’ diye nitelendirilen ve altı şampiyonluk kazandığı Chicago Bulls takımıyla özdeşleştirilen 57 yaşındaki Jordan’ın mektubunu bir koleksiyonere sattı. Mektup, 2014’te düzenlenen açık artırmada 2 bin 560 dolara başka birine satıldı.

Reklam

Fotoğraf: Iconic Auctions

Pazar günü açık artırmayı düzenleyen Iconic Auctions’ın eksperlerine göre Jordan’ın ilişki yaşadığına dair haberler yayımlanan Hunter’a yazdığı mektubun değeri, onu ve Chicago Bulls’u anlatan ‘Last Dance’ adlı belgesel dizisinin yayımlanmasından sonra arttı.

2003’te emekli olan Jordan, 2002’de boşandığı eşi Juanita’yla Eylül 1989’da evlenmeden önce, Kuzey Carolina eyaletindeki Charlotte kentinden 11 Temmuz’da postaya verilen mektupta şu ifadeler yer alıyor:

“Amy ben bazen dünyadaki en egoist adam olabiliyorum. Bir hata yaptığımı itiraf ediyorum. Ve bu hatadan dönmenin zor olduğunu düşünüyorum. Diyelim ki döndüm. Karşılaşacağımız sorunlara inanamazsın. Aramızdaki şey tüm dünyanın görüşüne açık hale gelir. Ben bu baskıyla yaşayamam. Eğer ben 9-5 çalışan bir adam olsaydım hatamı itiraf edip dönmek sorun olmazdı ama ben Michael Jordan’ım. Sadece çocuklara değil tüm ailelere örnek olan biriyim. 3.5 yıl sevdiğim bir kadından bir bebeğim olduğunu söylememe gerek bile yok.”