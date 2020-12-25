Diken

Yaramazlara biraz batar!

Michael Jackson’ın Neverland çiftliği 22 milyon dolara satıldı

Michael Jackson’ın ABD’deki kötü şöhretli Neverland çiftliği başta istenen fiyatın beşte birine alıcı buldu.

Fotoğraf: Reuters

Kaliforniya eyaletindeki çiftlik Jackson’a yöneltilen çocuk istismarı suçlamalarıyla gündeme gelmişti.

Reklam

2015’te 100 milyon dolara satışa çıkan 1100 hektarlık alan sahip çiftliğe alıcı çıkmayınca 2017’de tekrar piyasaya çıkmış, bu kez 67 milyon dolar istenmişti.

Çiftliği milyarder yatırımcı Ron Burkle, 22 milyon dolar (yaklaşık 167 milyon lira) satın aldı. Burkle dünyanın farklı yerlerinde üyelik sistemiyle hizmet veren Soho House’ların da hissedarlarından biri.

2009’da hayatını kaybeden Jackson, çiftliği 1988 yılında 19.5 milyon dolara almıştı.

Reklam

Neverland ismi büyümeyi reddeden bir çocuğun hikayesi olan ‘Peter Pan‘den geliyor.

2005’te çiftliğe giden çocuklardan biriyle ilgili çocuk istismarı suçundan yargılanan Jackson beraat etmişti.

Dava sonrası bir daha çiftliğe gitmeme kararı almıştı.

SON HABERLER

Çin aşısında ayrıntılı rapor üçüncü defa ertelendi

Brezilyalı araştırmacılar, Çinli Sinovac tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının deneme verilerine göre yüzde 50’den fazla etkili olduğunu açıkladı, ancak şirketin talebi üzerine denemelerin tam sonuçlarını açıklamayı yine erteledi.