Michael Jackson’ın Neverland çiftliği 22 milyon dolara satıldı

Michael Jackson’ın ABD’deki kötü şöhretli Neverland çiftliği başta istenen fiyatın beşte birine alıcı buldu.

Fotoğraf: Reuters

Kaliforniya eyaletindeki çiftlik Jackson’a yöneltilen çocuk istismarı suçlamalarıyla gündeme gelmişti.

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2015’te 100 milyon dolara satışa çıkan 1100 hektarlık alan sahip çiftliğe alıcı çıkmayınca 2017’de tekrar piyasaya çıkmış, bu kez 67 milyon dolar istenmişti.

Çiftliği milyarder yatırımcı Ron Burkle, 22 milyon dolar (yaklaşık 167 milyon lira) satın aldı. Burkle dünyanın farklı yerlerinde üyelik sistemiyle hizmet veren Soho House’ların da hissedarlarından biri.

2009’da hayatını kaybeden Jackson, çiftliği 1988 yılında 19.5 milyon dolara almıştı.

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Neverland ismi büyümeyi reddeden bir çocuğun hikayesi olan ‘Peter Pan‘den geliyor.

2005’te çiftliğe giden çocuklardan biriyle ilgili çocuk istismarı suçundan yargılanan Jackson beraat etmişti.

Dava sonrası bir daha çiftliğe gitmeme kararı almıştı.