Michael Ballack’a ‘söylentisi’ bile yetti: Mesut Özil Türkiye’de oynamak için fazla iyi, kendisini israf etmemeli

Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Mesut Özil’in gelecek sezon Fenerbahçe’ye imza atabileceği iddiasıyla başlayan tartışmaya eski Alman milli futbolcu Michael Ballack da katıldı.

‘Geriye atılmış bir adım olur’

FourFourTwo’da yer alan habere göre, Özil’in gelecekte çok daha iyi bir kariyere sahip olacağına inandığını dile getiren Ballack, şunları söyledi: “Mesut, Türkiye’de oynamak için fazla iyi ve birçok futbolcunun sahip olamadığı özelliklere sahip. Bu yüzden kendisini Türkiye’de israf etmemeli. Potansiyelini kullanmak için ihtiyaç duyabileceği her şeye sahip. Süper Lig’e transfer olması onun için geriye doğru atılmış bir adım olur.”

Ada basınında çıkan haberlerde, sarı-lacivertli kulübün görüştüğü Özil’e, Türkiye’de yaşayan kız arkadaşının da bu transfer için baskı yaptığı öne sürülmüştü.