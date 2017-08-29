MHP’ye kötü haber: Manisa’da 549 partili istifa etti, Akşener’in partisine katılacak

Manisa’da MHP üyesi 549 kişi, Meral Akşener’in kuracağı partiye katılmak için partilerinden istifa etti. Aralarında eski milletvekili, il başkanı, ilçe başkanı, belediye başkanı da bulunan partililer, MHP’nin misyonunu yitirdiğini savundu.

MHP parti teşkilatlarından istifa furyası devam ediyor.

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Manisa’da MHP üyesi olan 549 kişi, bugün partilerinden istifa ettiklerini açıklamak üzere Atatürk Kent Park’ta toplandı. MHP’nin eski il başkanı Tamer Akkal’ın öncülüğünde düzenlenen toplantıya, partinin Manisa eski milletvekili Mustafa Enöz, eski belediye başkanları, eski ilçe başkanları, eski il başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Konuşma yapan Tamer Akkal, MHP’nin iktidar partisinin güdümüne girdiğini belirterek, “Genel merkezimiz tarafından gün geldi ajanlıkla, gün geldi hainlikle suçlandık. Son zamanlarda parti içinde uygulanan tavır, ülkücü fikriyattan çok uzaktır. Başbuğumuzun ‘ülkücülük MHP’de olur’ sözü bu şartlarda geçerliliğini yitirmiştir. MHP, başbuğumuzun MHP’si olmaktan çıkmıştır. Meral Akşener, Türk milletinin umudu olmuştur. Yeni parti siyasetin tam merkezinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu temel değerlere sonuna kadar sadık, kamplaşmadan uzak bir parti olacaktır. Belediye başkanları, ilçe başkanları, ilçe başkan yardımcılarından yöneticilerine kadar Türkiye için elimizi taşın altına sokuyoruz. 549 kişi olarak parti üyeliğinden istifa ediyoruz” diye konuştu.

İstifaların duyurulduğu toplantıda konuşan eski Milletvekili Mustafa Enöz ise şöyle konuştu: “MHP, ne yazık ki AKP’nin dümen suyuna girmiştir. MHP varlık sebebi olan misyonunu kaybetmiştir. Yeni bir çıkışın, yeni bir heyecanın arifesindeyiz. Bu oluşumun içinde hepimiz yer alacağız. Biz kendi siyasi partisi içinde mücadelemizi birkaç yıldır veriyoruz. Maalesef bizlerin siyaset etme hakkı elimizden alınmıştır. Bir kısım arkadaşlarımız ihraç edilmiş, diğerleri tasfiye edilerek bu yetişmiş kadro Türk siyasetinden el çektirilmiştir. Bu da başarılmıştır. Bu yüzden büyük hizmetlerde bulunduğumuz MHP’den istifa ediyoruz.”