MHP’ye göre yüzlerce ‘Akşener istifası’ yok: Bir elin parmaklarını geçmez

MHP, Meral Akşener’in yeni kuracağı partiye katılmak için yüzlerce kişinin istifa ettiği haberlerinin doğru olmadığını savundu.

Partinin Kocaeli Gölcük ile Bursa Yenişehir ilçe teşkilatlarından yüzlerce kişinin istifa ettiği haberleri yapılmış, bu kişilerin Akşener’in kuracağı partiye geçeceği yönündeki beyanlar haberlerde yer almıştı.

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Partiden genel sektreter İsmet Büyükataman imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, “Eski tüfek Marksist kalıntıları, paslı ve bayağı namlularına fitne mermilerini sürerek kontrolsüzce ateşlemektedirler” dendi.

‘Acı tecrübeler aklımızda’

MHP’nin her devirde siyasi saldırıların hedefi olduğu, ‘fitne ve fesatlarla içten çökertilmeye çalışıldığı’ ve her dönemde ‘birilerinin elleri’nin sürekli ülkücü hareketin içinde olduğu savunulan açıklamada, “Geçmişte yaşanan acı tecrübeler hafıza kayıtlarımızda durmaktadır. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası ülkücü hareketin yeni bir siyasi parti çatısı altında varlığını sürdürmesinin engellenmesi için başvurulan oyunlar ve tezgahlar unutulmamıştır” değerlendirmesinde bulunuldu.

‘Elimize bu sayıda istifa ulaşmadı’

Açıklama şunlar kaydedildi: “Türk milletinin tarihi varlığını hazmedemeyen, Türk’ün vatanını çekemeyen ne kadar sicili bozuk, suç dosyası kabarık, fikriyatı bulanık, zihni karışık varsa ellerini ovuşturmaktadır. Şimdi de çıkmışlar ‘MHP Kocaeli Gölcük İlçe Teşkilatı yönetimi ve üyelerinden 410 kişi ve MHP Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 215 kişi istifa etti…’ 250 istifa, 300 istifa gibi asılsız mesnetsiz haberlerle kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. Gazete sütunlarında yalan devleşmiş, aldatma derinleşmiştir. Bu sayıda elimize ulaşan bir istifa söz konusu olmadığı gibi bahsi geçen yerlerdeki müstafilerin sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir.”