MHP’ye göre ‘söylenecek söz kalmadı’: Af teklifi Meclis’e gelmeli

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, af teklifinin bir an önce Meclis Genel Kurulu’na sevk edilmesini istedi.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Kalyoncu, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’in kendilerine yönelik “İnsanların umutlarıyla oynayarak partinize oy aldınız, siz oy dolandırıcısısınız” sözlerine yanıt verdi.

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MHP dışında hiçbir partinin af konusunda duyarlı olmadığını ifade eden Kalyoncu, CHP sözcülerinin AKP’nin tutumuna göre tavır alacaklarını söylediklerini dile getirdi.

MHP’li vekil, “Biz de soruyoruz; CHP’nin bu kanun teklifine karşı olmasının sebebi, devlet aleyhine işlenen suçlar ile terör suçlarının ceza indiriminde istisna tutulması mıdır?” diye sordu.

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‘Söyleyecek söz kalmadı’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konunun memleket meselesi olduğunu ve oy toplamak için seçmenin karşısına çıkılmadığını söylediğini aktaran vekil, şöyle devam etti: “Bu konuda söylenecek söz kalmamıştır. Olması gereken Adalet Komisyonu’nun daha fazla gecikmeden teklifi genel kurula sevk etmesidir. O zaman diğer partileri ve milletvekillerinin tavırları da oylarının rengi de ortaya çıkacaktır.”

Kalyoncu, ‘FETÖ’yle suçlanan hakimlerin karar verdiği davaların da yeniden görülmesini talep etti.