Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
         

MHP’ye göre politikalar ‘yakınlaştı’: AKP iktidarı dediğimize geldi

 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, referandumda işbirliği yaptıkları AKP’nin politikalarının partisinin çizgisine yaklaştığını savunarak “AKP iktidarı MHP’nin dediğine geldi” dedi.

Semih Yalçın. (Fotoğraf: DHA)

MHP’ye yakınlığıyla bilinen Ortadoğu gazetesine konuşan Yalçın, AKP’nin partisine benzer bir duruşla ‘küresel aktörlere karşı’ Türkiye’nin haklarını savunduğunu söyledi.

‘MHP üzerine düşeni yaptı’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’nin çözüm sürecinden vazgeçtiğini öne süren genel başkan yardımcısı şöyle devam etti: “Türkiye’nin bütünlüğüne, terörle mücadeleye, üniter yapıya ve ulus devlet modeline bakışta MHP gibi düşünülüyor. AKP bugün MHP kadar olmasa da hatırı sayılır düzeyde milli bir söylem kullanıyor. Zaman zaman politikalarına da bunu yansıtıyor. Neticede AKP iktidarı MHP’nin dediğine geldi. Bu, MHP için önemli bir siyasi başarıdır. Bu değişimde, MHP’nin verdiği tavizsiz mücadelenin ve takındığı sarsılmaz tutumun payı vardır.”

‘Başkanlık sistemi’ni kesinlikle desteklemediklerini, partisinin amacının ‘Türkiye’yi bunalım ve kaostan çıkaracak’ hukuki düzenlemeleri hayata geçirmek olduğunu söyleyen Yalçın, “MHP haklı davasına ve mücadelesine yapıcı bir veçhe vererek üzerine düşeni yaptı. MHP, Türkiye’nin hukuksuzluk ikliminden bir an önce çıkarılarak devlet treninin rayında yürüyebilmesi, hem içerideki hem de dışarıdaki olumsuz gelişmelere karşı mukavim olabilmesi için harekete geçti. MHP,  trenin raylara oturması ve doğru istikamette ilerlemesi için iktidar partisine seçenekler sundu” dedi.

Fotoğraf: Reuters

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkezine alan anayasa değişikliğinin getireceği sistemin ‘başkanlık sistemi’ olmadığını söyleyen Yalçın, sözlerini şöyle bitirdi: “Mevcut şartlarında krizi sonlandırabilecek Türkiye’ye özgü bir hükumet modelidir. Buna parlamenter demokrasinin özelliklerini de ihtiva eden güçlendirilmiş cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denebilir.”

Bahçeli, ‘Evet’ için alana indi: ‘Tek adam’ diyenlerin tarih cahili oldukları ortada

Bahçeli’den ‘peygamber benzetmesi’ yapan Baykal’a: Dili bozulmuş birisi halt ediyor

Bahçeli’den hükümetin ‘sığınmacı kozu’na: Onları silah olarak kullanmak insani değil

Bahçeli’ye göre Avrupa’yı ‘korku sardı’: Esas neden referandum

Kılıçdaroğlu’ndan sonra Bahçeli: Hollanda hasım ülke oldu, ilişkiler askıya alınmalı

Bahçeli, ‘Hayır’cı MHP’lilere saldırıları yorumladı: Her yer oyun, her yer tiyatro

Yıldırım’la Bahçeli’nin arasına ‘Kürdistan bayrağı’ girdi

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...