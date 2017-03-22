MHP’ye göre politikalar ‘yakınlaştı’: AKP iktidarı dediğimize geldi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, referandumda işbirliği yaptıkları AKP’nin politikalarının partisinin çizgisine yaklaştığını savunarak “AKP iktidarı MHP’nin dediğine geldi” dedi.

MHP’ye yakınlığıyla bilinen Ortadoğu gazetesine konuşan Yalçın, AKP’nin partisine benzer bir duruşla ‘küresel aktörlere karşı’ Türkiye’nin haklarını savunduğunu söyledi.

‘MHP üzerine düşeni yaptı’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’nin çözüm sürecinden vazgeçtiğini öne süren genel başkan yardımcısı şöyle devam etti: “Türkiye’nin bütünlüğüne, terörle mücadeleye, üniter yapıya ve ulus devlet modeline bakışta MHP gibi düşünülüyor. AKP bugün MHP kadar olmasa da hatırı sayılır düzeyde milli bir söylem kullanıyor. Zaman zaman politikalarına da bunu yansıtıyor. Neticede AKP iktidarı MHP’nin dediğine geldi. Bu, MHP için önemli bir siyasi başarıdır. Bu değişimde, MHP’nin verdiği tavizsiz mücadelenin ve takındığı sarsılmaz tutumun payı vardır.”

‘Başkanlık sistemi’ni kesinlikle desteklemediklerini, partisinin amacının ‘Türkiye’yi bunalım ve kaostan çıkaracak’ hukuki düzenlemeleri hayata geçirmek olduğunu söyleyen Yalçın, “MHP haklı davasına ve mücadelesine yapıcı bir veçhe vererek üzerine düşeni yaptı. MHP, Türkiye’nin hukuksuzluk ikliminden bir an önce çıkarılarak devlet treninin rayında yürüyebilmesi, hem içerideki hem de dışarıdaki olumsuz gelişmelere karşı mukavim olabilmesi için harekete geçti. MHP, trenin raylara oturması ve doğru istikamette ilerlemesi için iktidar partisine seçenekler sundu” dedi.

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkezine alan anayasa değişikliğinin getireceği sistemin ‘başkanlık sistemi’ olmadığını söyleyen Yalçın, sözlerini şöyle bitirdi: “Mevcut şartlarında krizi sonlandırabilecek Türkiye’ye özgü bir hükumet modelidir. Buna parlamenter demokrasinin özelliklerini de ihtiva eden güçlendirilmiş cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denebilir.”