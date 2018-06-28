MHP’ye göre ‘kasıt yok’: Aydın’da oylarımız kayboldu, AKP’ninki arttı

MHP, milletvekilliği seçiminde Aydın’daki oyların sayımında ‘kasıtlı olmayan’ bazı hatalar sonucu kendi oylarının kaybolarak AKP’nin oylarının arttığını tespit ettiklerini bildirdi.

Milletvekili genel seçiminde, Aydın’daki bir vekillik yurt dışı oylarının dağılımıyla MHP’den AKP’ye geçmiş, MHP de bunun üzerine il genelinde tüm ilçe seçim kurullarına başvuru yapmıştı.

Reklam

MHP, yazılı açıklamasında, itiraz başvurularına bazı ilçe seçim kurullarından olumsuz yanıtlar aldıklarını ifade etti.

Açıklamada Aydın’daki bazı sandıkların sonuçlarında siyasi partilerin oy sayılarının çeteleler ile uyumlu olmadığı, ittifak oyları arasında hatalı sayımlar bulunduğu dile getirildi.

Reklam

Açıklamada “Tüm bu hatalar sonucunda partimizin oylarının kaybolduğu ve AKP’nin oylarının arttığı tespit edilmiştir. Bu hataların kasıtlı yapılmadığı, sistemsel veya bireysel hatalar olduğu kanaatindeyiz” dendi.

YSK’ya başvuru gündemde

MHP, bununla birlikte AKP temsilcilerinin oyların tekrar kontrolünü engellemesi ile ilçe seçim kurulu başkanı ve memur üyelerin görüş değiştirmelerinin konuyla ilgili şüphelerini artırdığını, il seçim kuruluna itiraz hakkını kullandıklarını, gerekirse YSK’ya da başvuracağını duyurdu.

Açıklamada ayrıca şöyle dendi: “İsteğimiz, oy pusulalarının tamamının tekrar kontrol edilerek, hak ihlallerinin engellenmesidir. Haklının hakkını alacağını ümit ederek sonuna kadar hakkımızı aramaya devam edeceğiz.”