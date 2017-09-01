MHP’ye göre istifa rakamları ‘şişirme’: Ülkücülük burada yapılır 

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Meral Akşener’in kuracağı partiye katılmak için MHP’den istifa edenlerin sayısının ‘şişirildiğini’ savundu.

‘Afaki, şişirme rakamlar’

Henüz partiye ulaşan bir istifa dilekçesi olmadığını belirten Akçay şunları söyledi: “Yani bunlar afaki, şişirme rakamlardır. İstifa ettiğini söyleyen kişilerden birkaçı, geçtiğimiz aylarda da istifa ettiğini söylemişti. Bir adam kaç defa istifa eder? İstifa ettiği söylenen kişilerden bazılarının da istifa ettiğinden haberi yok.”

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‘Ülkücülük MHP’de yapılır’

Adının ‘büyük ihtimalle’ Merkez Demokrat Parti olacağı duyurulan partide, ülkücü siyasetin sembolü ‘bozkurt’ işaretinin yapılmayacağına dair haberleri hatırlatan Akçay şöyle devam etti: “Kurulacağı ifade edilen partinin ismi konusunda bile anlaşamadılar. Kendileri isim konusunda anlaşamamışken, işaretlerde de anlaşamayacakları bellidir. Bozkurt ülkücülerin, MHP’nin işaretidir. Ülkücülük MHP’de yapılır. Biz MHP’yiz. MHP ile hukuki bağı kalmamışların aynı anda ülkücülüğü, milliyetçiliği nasıl terk ettiklerini ibretlik şekilde görüyoruz. Fakat bu istifa eden bazı kişilere baktığımızda bu kişilerin istifası partimiz açısından oldukça hayırlı olmuştur. Bu durum, MHP’nin daha da güçlenmesine vesile olacaktır.”