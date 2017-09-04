MHP’ye göre ‘FETÖ’yle mücadeleye ‘korku hakim’: Bizi bile suçlar oldular 

MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta, darbe girişiminin ardından yürütülen ‘FETÖ’ soruşturmalarında yargının ‘siyasi baskı’ nedeniyle korkuyla hareket ettiğini savundu.

‘Yanlış başlandı’

DHA’nın haberine göre ‘tepe’den başlaması gereken mücadelenin ‘taban’dan başlatıldığını dile getiren Usta şunları söyledi: “Bu mücadelenin doğru düzgün, adil gitmesi lazım, suçsuz insanların ceza çekmemesi lazım. Suçsuz olan insanların sadece ailelerinin cezalandırılması değil, yapılacak yanlış bir mücadele Türkiye’nin on yirmi yıllarını riske atar, böyle bir mücadele FETÖ’nün ekmeğine yağ sürer. Fakat öyle bir ortam oluştu ki mücadeleye yanlış başlandı. Tepeden başlanması gereken mücadele en alttan başlatıldı. Öyle bir işin içerisine girildi ki bunun altından çıkmak mümkün değil, mevcut hakim savcı sayısı mümkün değilken bir de hakim ve savcıların en az üçte biri gitti, FETÖ ile ilişkilerinden dolayı. Şimdi hem hakim ve savcı sayısı azaldı, hem de Türkiye’nin mevcut ihtiyaçlarına yetişemeyen bir adalet sistemi vardı, çöktü.”

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‘Yargı korku içinde hareket ediyor’

“Bir de bunun üstüne siyaset baskısı oluşunca genel olarak bir korku içerisinde hareket ediyor” MHP’li vekil şöyle devam etti: “Bunu bir çok insan yaşıyor. Dosya boş, hiçbir şey yok fakat bir şekilde tutuklanmış. Onun o halinin devamlı o halde kalmasına neden oluyor. Bütün idareciler en ufak bir şeyi olanı atar, hakim ve savcılar dosyada bir şey olmasa bile tutukluluğunun devamına karar verir. Bunları artık geçmek lazım, bir yılın üzerinde geçti. Sayın genel başkanımız en son konuşmasında ‘Bırakın çaycı ve çorbacı ile uğraşmayın kardeşim, bunun siyasi ayağı nerede?’ diye sordu. ‘Yurtta Sulh Konseyi kim?’ diye soran tek siyasi lider Devlet Bahçeli’dir. Bizler MHP olarak yapılması gereken işleri yapıyoruz, konulması gereken tavırları koyuyoruz. Mağduriyetleri her yerde gündeme taşıyıp yardımcı olmaya çalışıyoruz. İş öyle bir hal aldı ki bizi bile suçlar oldular.”