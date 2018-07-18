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Yaramazlara biraz batar!

MHP’nin tasarısı: Cinayet, istismar, kadına şiddet, uyuşturucu ve teröre af yok

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AKP’ye rağmen çalışmalara başladığı af teklifinde detaylar belli olmaya başladı.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre teklifin ekimde Meclis’e sunulması planlanıyor.

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MHP’nin teklifinde ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek bir kişinin ölümüne sebebiyet vermek’ ile ‘üstsoy veya altsoydan birine, eş veya kardeşe karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, gebe olduğu bilinen kadına karşı, kan gütme ve töre saikiyle adam öldürmeye teşebbüs’ suçları kapsam dışı olacak.

Yine ‘FETÖ’, PKK, YPG, DHKP-C’ye üye olanlar, üye olmakla birlikte cürüm işleyenler, çocukları cinsel yönden istismar eden, çocukları kaçırıp, kasten öldüren, kadınlara yönelik şiddet uygulayan ve ölüme sebebiyet veren kişiler de af kapsamı dışında tutulacak.

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Bununla birlikte ‘uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişiler, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişiler’ de aftan yararlanamayacak.

‘Basit hırsızlık’a af

MHP’nin teklifinde daha önce AKP hükümetinin de gündeme getirdiği ve banka borçularına yönelik de affın geleceği belirtiliyor.

Buna göre, iflastan ötürü borçlarını ödeyemediği için cezaevinde bulunan kişile ve ticari suçlular da af kapsamında oacak. Bununla birlikte basit hırsızlık diye adlandırılan suçlarının da af kapsamı içinde değerlendirildiği belirtiliyor.

MHP’nin teklifinde suçu ne olursa olsun, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunup da firar halinde olanların, belli bir süre içinde resmi makamlara başvurup teslim olmayanların da aftan yararlanmasının söz konusu olamayacağı tartışılıyor. Devletin mülkünde olan ormanlık alanlara zarar veren kişiler de anayasa gereği af kapsamı dışında tutulacak.

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