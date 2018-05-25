MHP’nin seçim beyannamesinde ‘kader mahkumlarına af’ da var

MHP’nin seçim beyannamesinin ikinci bölümünde af konusunda vaadlerin bulunduğu belirtildi.
MHP’nin 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanı ve 27’nci dönem milletvekili seçimi için seçim beyannamesi yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Ankara Spor Salonu’nda açıklanacak.
AA’nın haberine göre, ‘kader mahkumlarına af’ vaadi de bulunuyor.
Bahçeli geçtiğimiz haftalarda ‘çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler hariç’ olmak üzere ‘genel af’ çağrısında bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu konunun gündemlerinde olmadığını söylerken, Bahçeli talebini yeniden dillendirmişti. Hükümet bir kez daha gündemlerinde ‘af’ konusunun olmadığını söylemişti.
CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise ‘genel af’ için hazırlıkların bir süredir devam ettiğini öne sürerek “Beş yılın altında cezası olan adli mahkumların tahliyesi gündemde. Bazı siyasi tutuklular ve gazeteciler de kapsama dahil edilecek” demişti.
Son olarak Bahçeli, organize suç örgütü kurmaktan hükümlü Alaattin Çakıcı’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmiş, burada ‘genel af’ önerisini bir defa daha gündeme getirirken, “Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı” demişti.
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