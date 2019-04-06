Diken

Yaramazlara biraz batar!

MHP’nin Kars’ta seçimin iptal edilmesi talebi reddedildi

MHP’nin Kars’ta seçimin iptali için ilçe seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.

MHP oyların yeniden sayılmasını talep etmiş, sayım sonucu HDP’nin oyu artmıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre HDP’li aday Ayhan Bilgen 12 bin 192 oyla seçimi kazandı. MHP’nin adayı Çetin Nazik’in oy sayısı ise 10 bin 954. Arada 1258 oy var.

Reklam

HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, MHP’nin seçim iptali başvurusunun esastan değerlendirmeye alınmasına tepki göstermişti.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, MHP’nin YSK’ya başvuru yapacağı öğrenildi.

HDP’den MHP’nin Kars’ta seçim iptali talebine tepki

MHP itirazı sonrası Kars’ta oylar yeniden sayıldı, HDP’nin oyu arttı


SON HABERLER

Rutkay Aziz: Kadınlara ve gençlere yaslanmayan bir hareket başarılı olamaz

Usta oyuncular Rutkay Aziz ve Taner Barlas şimdilerde George Orwell’in ünlü romanı ‘1984’ü sahneye taşıyor ve romanın iki ana karakteri Winston ve O’Brian’a hayat veriyorlar. Taner Barlas ve Rutkay Aziz’le 50 yılı deviren sanat hayatlarına, yeni oyunlarına ve gündelik yaşamın gerçeklerine dair sohbet ettik.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...