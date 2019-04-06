MHP’nin Kars’ta seçimin iptal edilmesi talebi reddedildi

MHP’nin Kars’ta seçimin iptali için ilçe seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.

MHP oyların yeniden sayılmasını talep etmiş, sayım sonucu HDP’nin oyu artmıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre HDP’li aday Ayhan Bilgen 12 bin 192 oyla seçimi kazandı. MHP’nin adayı Çetin Nazik’in oy sayısı ise 10 bin 954. Arada 1258 oy var.



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HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, MHP’nin seçim iptali başvurusunun esastan değerlendirmeye alınmasına tepki göstermişti.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, MHP’nin YSK’ya başvuru yapacağı öğrenildi.