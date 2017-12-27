MHP’nin kara yılı: ‘Akşener rüzgarı’yla ayda 1000 kişi istifa ediyor

EFE SÖNMEZ

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Türk milliyetçilerinin kalesi olarak görülen MHP’den, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de etkisiyle bugüne dek en az 4 bin 545 kişi istifa etti.

MHP’de ilk büyük istifa dalgası, bu yılın ağustosunda Aydın’da 410 partilinin Akşener hareketine geçeceklerini duyurmasıyla yaşandı.

İstifalar art arda gelirken, Akşener 25 Ekim’de İYİ Parti’nin kuruluşunu resmen ilan etti.

Yeni partiyle birlikte istifa haberleri de artmaya başladı. ‘İlk büyük kopuş’tan 6 Ekim’e kadar geçen sürede MHP’den en az 3 bin 470 kişi istifa etti.

Her ay 1000 kişi gitti

Yine 6 Ekim’den 27 Aralık’a kadar olan sürede partiden 1075 kişi ayrıldığını duyurdu.

Diken’in derlemesine göre ağustostan aralıka geçen beş aylık sürede en az 4 bin 545 kişi MHP’den istifa etti.

Bu da ayda ortalama 1000’e yakın kişinin partiden istifa ettiği anlamına geliyor.

Ancak söz konusu sayılar resmi değil. Haber ajansları Türkiye’nin farklı noktalarındaki toplu istifaları eğer duyuru olursa haberleştiriyor.

Bireysel istifalar ya da medyada pek de anılmayanlarla birlikte sayının 5 bine ulaşabileceğini öngörmek mümkün.

Resmi kayıtlara göre MHP’nin 440 bin 169 üyesi var.

Yöneticiler de gidiyor

MHP’den istifa alt düzeyde üyelerden geldiği kadar yüksek kademe yöneticileri için de geçerli oldu.

Partiden mevcut ve eski milletvekilleri, il ve ilçeler dahil belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri ayrılarak İYİ Parti’ye katıldı.