MHP’nin kanun teklifi: Sonucu ‘manipüle’ eden anketçiye beş yıla kadar hapis

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, hazırladıkları kanun teklifiyle, kamuoyunu yönlendirmek veya etkilemek maksadıyla ‘yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan’ kamuoyu araştırmacılarının iki yıldan beş yıla kadar hapisle cezalandırılmasının öngörüldüğünü söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinden iki gün önce katıldığı televizyon yayınında anket şirketleri hakkında yasa çıkarılması gerektiğini savunmuştu: ”Algı yaratmaya çalışıyorlar. Bir mekanizma var burada. Bir seçimde en son rakamların verileceği gün, ‘MHP yüzde 8’ diyorlar. Nereden çıktı bu. Geçmişteki seçimlerde bazılarında yüzde 8’de kaldık, doğrudur. Ama kararsız oylarını istedikleri gibi dağıtıyorlar. Bir zamanlar arz ve talep ölçümü yapan, domatesin hangi fiyatla satılacağını planlayan insanlar, kalkmışlar Türkiye’nin en güçlü kamuoyu araştırmacısı olmuş. Belki de rica ediyorlar, bizi öyle göster böyle göster diye.”

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Bahçeli, partisinin oy oranının yüzde 5-6’ya düştüğünü ‘şerefsizce‘ iddia edenler olduğunu da söylemişti.

AA’nın haberine göre Karakaya, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, hazırladığı ‘Kamuoyu Araştırmaları ve Sonuçlarının Yayınlanmasına İlişkin Kanun Teklifi’ hakkında bilgi verdi.

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Teklife göre araştırmacının, yayınlanan bir araştırma için araştırmayı kim için yaptığını, araştırmanın finansmanının kim tarafından karşılandığını ve tutarını belgeleriyle birlikte paylaşmak zorunda kalacağını belirten Karakaya, araştırmacının, veri toplama, analiz etme ve yayınlama dahil her aşamada dürüst, doğru ve tarafsız olmakla yükümlü tutulduğunu belirtti.

‘Manipülasyon suçu’na iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası

Güvenilirliği ve geçerliliği konusunda şüphe duyulan ya da bağlamından koparılarak müşteri tarafından yayınlanan bir araştırma sonucuna, araştırmacının müdahale etmesinin zorunlu olacağını ifade eden Karakaya, şöyle devam etti: “Kişisel verilerin arşivlenerek başka çalışmalar ya da başka amaçlar için kullanımının önüne geçilmesi maksadıyla, ilgili işlemler sonlandığında imha edilmesi zorunluluğu getirilmektedir. Araştırmacı olmak ve kamuoyu araştırma kuruluşu kurmak için gerekli bilimsel ve teknik yeterliliğe ilişkin nesnel koşullar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Belirlenen görev ve yükümlülüklerin ifasında her neviden araştırmacılar TÜİK ile iş birliği içerisinde çalışacak. TÜİK, bilimsel ve teknik özerklik ilkesi doğrultusunda, kamuoyu araştırmasının bilimsel ve teknik doğruluğu ve verilerin yeterliliği ile sınırlı olarak denetim yapma yetkisine sahip olacak. Teklifin getirdiği önemli bir husus da cezadır. Teklifte belirtilen koşul ve ilkelere uymayan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşuna; ilgili araştırmayı yapmak için fatura karşılığı aldığı ücretin 10 katına kadar idari para cezası kesilebilecek.”

Karakaya, kanun teklifinin ‘manipülasyon suçu’na iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası getirdiğini aktardı.