MHP’nin ‘fikri iktidarda’: AKP bizim çizgimize geldi, desteğimiz sonsuz değil 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, AKP hükümetine verdikleri desteğin ‘sonsuz ve tarafsız’ olmadığını söyledi.

‘AKP artık MHP çizgisine geldi’

AKP’nin güvenlik ve dış politikada ‘MHP çizgisine geldiğini ‘savunan Tanrıkulu şunları söyledi: “Terör olaylarının sonuna kadar takipçisi olarak şehitlerimizin gelmemesi adına, şehitlerin intikamı alınsın diye hükümeti, dış politika strateji ve askeri konularda destekliyoruz. Ancak, bu destek sonsuz ve tarafsız değil. AKP artık MHP çizgisine geldi. Güvenlik, savunma konularında, Fırat Kalkanı olaylarında gördüğümüz gibi dış politikada bizim çizgimize geldiler. Bu bizlerin etkisi anlamında siyasetin sonucunda oluşan çizgidir.”