MHP’nin ‘darbe komisyonu’ raporuna şerhi: Siyasi ayak bir an önce ortaya çıksın

MHP, Meclis’te oluşturulan ‘darbe komisyonu’nun raporuna yönelik hazırladığı muhalefet şerhinde ‘darbenin siyasi ayağı’nın bir an önce ortaya çıkarılmasını istedi.

Komisyonun MHP’li üyesi Mehmet Erdoğan, muhalefet şerhini komisyon başkanlığına sundu.

Üç bölümden oluşan muhalefet şerhi hazırladıklarını aktaran MHP’li vekil, komisyonun verimli bir çalışmayı tam anlamıyla gerçekleştiremediğini ve dinlenilen isimlerin verdiği bilgilerin birçoğuna raporda yer verilmediğini savundu.

‘AK Parti’den bize gelmiş bir bilgi yok’

Erdoğan şöyle konuştu: “Yapılan ihmallerin ve izlenen yanlış politikaların sonucunda en büyük ve önemli kaynağımız olan insan kaynağımızın heba edildiği ayrıca dikkat çekilmesi gereken bir husustur. FETÖ’nün devletimize ve milletimize faydalı olabilecek yetenekli yüz binlerce gencimizi devşirdiği ortadadır. FETÖ’nün devşirdiği ve beyninin yıkadığı yetenekli insanların yarattığı hasarın 1915 yılında Çanakkale savaşında kaybedilen neslin yarattığı hasardan bir farkı yoktur.”

Komisyon başkanlığına sundukları önergelerin raporda yer almadığını anımsatan MHP’li vekil, komisyonun istediği bilgi ve belgelerin bir kısmının çalışmaları bittikten sonra, bir kısmının ise rapor dağıtıldıktan sonra geldiğini anlattı.

Erdoğan şöyle devam etti: “Bize ulaşan herhangi bir bilgi yok. Bu raporda komisyon başkanlığına sunduğumu önergeler de yer almamış. Onu da arkasına ekledik şerhin. Bizim taleplerimizin karşılanmadığını göreceksiniz. AK Parti’den bize gelmiş bir bilgi yok. Kamuoyuna yansıyan fotoğraftaki milletvekillerinin Amerika’da yaptıkları ziyaretin genel merkezin bilgisi dahilinde olup olmadığının sorulduğunu biliyorum.”

‘MİT’in savunması yetersiz’

MHP’li vekil, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın komisyona sadece yazılı ifade göndermesini şu sözlerle eleştirdi: “Komisyonda dinlenmesi gereken kişilerin gelmesini arzu ettik. Mektupla bu çağda iletişimi kabul etmedik. Ve mektupla soru sorulacak kişilere soru göndermedik. Dinlediğiniz insanların gözüne bakarak konuştuğunuz insanlar komisyonumuza katkı sağlayacak ciddi bilgileri paylaştılar.”

Erdoğan, MİT’in komisyona gönderdiği yazıyı yeterli görmediklerini de kaydetti: “MİT’in savunmasını yeterli görmemiz mümkün değil. TSK’da yeterli istihbarat toplayamadığımız için darbeyi haber alamadık diyor. FETÖ’nün asker imamları sivil kişiler. Darbe girişimini hazırlık toplantılarının tamamı sivil mekanlarda yapılmış. Necdet Özel’in gelip önemli bilgilileri paylaşması önemliydi ama MİT’in de bu kadar açık bir konuda böyle mazeretin arkasına sığınmaması lazımdı.”

‘İster damat, ister müsteşar, bizi ilgilendirmez’

MHP’li vekil özellikle CHP’nin sıklıkla dile getirdiği ‘kontrollü darbe’ iddiasını da şöyle yorumladı: “MHP olarak, buna kontrollü darbe diyerek bu işin içinden çıkaramayız. Devleti ele geçirmek bile bunlar için birinci hedeftir. Bunlar küresel dünyayı idare etme iddiasına sahip insanlar. Bu işin siyasi ayağı ortaya çıkartılıp onlar cezalandırılmadan bu mücadele sonuçlandırılmaz. Birisi suç işlemişse bunun kimliği bizi ilgilendirmez. İster damat, ister müsteşar, ister vali, bizi ilgilendirmez. Kim suç işlemişse bunun ortaya çıkarılması lazım. Yüzbinlerle ifade edilen insanın kamudan ihraç edildiği ortada. Bu kadar büyük kitlenin siyaset olmadan kamuda bu kadar yer alamayacağını biliyoruz. Bunları yerleştiren siyaset ve bürokratların ortaya çıkarılması lazım, aksi halde uyuyan hücreler ortaya çıkabilir tekrar. Kim ne derse desin Türk yargısına güveniyorum. Büyük bir iş yaptılar onlar. FETÖ’den tutuklanan 50 bin kişinin 2 bin 500’den fazlası hakim ve savcı. Kendi meslektaşlarını tutuklamaktan çekinmediğine göre bu işin arkasının geleceğine inanıyorum.”