MHP’li aday ‘şoke olmuş’: ‘Atatürkçü’ diye kara propaganda yapıyorlar

MHP’nin Bolu 1’inci sıra milletvekili adayı Adem Evcil “Hakkımda kara propaganda yapıyorlar, Atatürkçü diyorlar” dedi.

Parti toplantısında söz alan Evcil’in konuşması başka bir partili tarafından kaydedildi.

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Evcil konuşmasında, “Şimdi birçok yerde kara propaganda yapmaya başladılar. O kadar kara propaganda yapıyorlar ki, bazen duyduklarım karşısında şok oluyorum. Çocukluğum Kuran kurslarında geçti. Babam imam hatip lisesi mezunu, bütün öğrenim hayatını orada tamamladı. Adam diyor ki Adem başkan koyu solcuymuş, Atatürkçüymüş. Bunu söyleyen kim? Bunlar” diye isyan etti.