MHP’nin Aydın ve Niğde’de sandık sonuçlarına itirazı reddedildi

Aydın’da ve Niğde’de MHP’nin sanık sonuçlarına itirazı reddedildi.

AA’nın haberine göre Aydın’da il seçim kurulu tarafından MHP’nin başvurusu reddedildi.

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MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, haklarını Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) arayacaklarını söyledi.

İl başkanı, parti lideri Devlet Bahçeli’nin konuyu yakından takip ettiğini belirterek “YSK’dan hak ettiğimiz sonucu alacağımıza ve Aydın’dan Ankara’ya bir milletvekili göndereceğimize inancımız tamdır. YSK’dan çıkacak sonuca saygılıyız ve uymak durumundayız” dedi.

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Kesin olmayan sonuçlara göre, Aydın’dan AKP dört, CHP üç ve İYİ Parti de bir milletvekili çıkarmıştı.

İkinci ret

MHP Niğde İl Başkanlığı, merkez ilçe, Bor, Ulukışla ve Altunhisar’daki milletvekili seçim sonuçlarına da itirazda bulunmuştu.

Bu itiraz da ilçe seçim kurulu tarafından reddedildi.

Milletvekili seçimlerinde Niğde’de AKP iki, CHP ise bir milletvekili çıkarmıştı.