MHP’nin ‘af taslağı’ hazır: Ceza indirimi ve erteleme de var, mutabakat oluşmalı

MHP, seçim öncesi gündeme getirdiği ‘af’la ilgili kanun teklifi taslağını tamamlandı.

‘Af’ konusunu ilk defa MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme getirmişti. Hükümetin bu yönde bir çalışma olmadığını defalarca söylemesine rağmen Bahçeli ısrarını sürdürmüştü.

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Yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Alaattin Çakıcı’yı tedavi görmek üzere cezaevinden götürüldüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nin mahkum koğuşunda ziyaret eden Bahçeli, ağır hasta olduğunu öne sürdüğü Çakıcı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın af yetkisini kullanması gerektiğini söylemişti. MHP, Meclis açıldığı zaman sunacakları ilk tekliflerden birinin af olacağını duyurmuştu.

Anayasaya göre ‘af’ yetkisi Meclis’te bulunuyor.

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AA’nın haberine göre, MHP’nin hazırladığı taslak halindeki teklif sekiz maddeden oluşurken, affın ‘FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumlarını’ kapsamayacağı bildirildi.

Partinin hukukçularından oluşan heyet, Cumhuriyet tarihi boyunca çıkan afları hem içerik hem şekil hem de sonuçları yönünden inceledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, amaçlarının kader mahkumlarını topluma kazandırmak olduğunu, taslak üzerinde çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Türkiye’de genel affın şartlarının bulunmadığına değinen Yıldız, şöyle devam etti: “Hazırladığımız teklif taslağının içerisinde ceza indirimi de var, af da var, erteleme de var. Elbette tutuklu ve hükümlünün ailelerini düşünürken, suçtan zarar görenleri, mağdurları gözetmek zorundayız. Bu konuda toplumda bir mutabakat oluşmalı. Bizim suçu meslek edinmiş insanları affetmek gibi bir amacımız yok. ‘Kader mahkumu’, adı üstünde.”

Yıldız, MHP’nin parlamentodaki çoğunluğunun teklifi çıkarmaya yeterli olmadığını, mutlaka parlamentoda diğer partilerden destek görmesi gerektiğini kaydetti.