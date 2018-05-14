MHP’nin ‘af’ çağrısına hükümetten ikinci ret: Söz konusu değil

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Hükümet, MHP’nin ‘genel af’ talebini bir kez daha reddetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler hariç’ olmak üzere ‘genel af’ çağrısında bulunmuştu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu konunun gündemlerinde olmadığını söylerken, Bahçeli talebini yeniden dillendirmişti. MHP de bugün bir kez daha af istemişti.

İkinci ret

Bakanlar Kurulu’nun ardından gazetecilere konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ af konusuna değindi.

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Bozdağ, konuya dair hükümetin görüşünü şu sözlerle anlattı: “MHP ayrı AK Parti ayrı bir parti. Her parti kendi görüşünü dile getirmekte serbesttir. Hükümetimizin gündeminde af söz konusu değildir.”