MHP’liler vergi dairesine ‘hücum etti’: Ordumuza destek için borçlarımızı ödüyoruz

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek veren MHP’liler vergi borçlarını ödedi.

İl başkanlığından partililer bugün Kocaeli Vergi Dairesi’nde bir araya gelerek vergi borçlarını ödedi.

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MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, Türk ordusunun ‘çocukların geleceğine kurşun sıkan teröristleri yok etmek için Suriye’de savaşta olduğunu’ belirterek kendilerinin “Herkes bugün ordunun yanında” dediklerini söyledi.

“Bu söylemleri eyleme geçirmek, vereceğimiz vergilerle olur” diyen MHP’li başkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim verdiğimiz vergiler, benim çocuklarıma mermi sıkan PKK’lı teröriste bomba, helikopter, uçak olarak gidecekse ben, bu vergimi ödemek zorundayım. Tüm sivil toplum örgütlerine, futbolculara, sinema sanatçılarına, ticaret odalarına, sanayi odalarına, ‘Devletimin yanındayım. Ne mutlu Türk’üm’ diyebilen herkese biz de diyoruz ki gelin; verginizi ödeyin. Gecikmiş vergilerinizi ödeyin, taksitlendirmeye ayrılmış vergilerinizi ödeyin. Allah rızası için bir sefer de vergi ödemek için borç bulun.”