MHP’liler, Büyükada’da CHP ve HDP’lilere saldırdı: İki kişi bıçaklandı

Büyükada’da CHP ve HDP’lilere saldırı düzenlendi. Olayda iki kişi bıçaklandı.

Facebook’tan yazılı açıklama yayınlayan CHP Adalar İlçe Başkanlığı, dün ‘karşıt görüş’ten birkaç kişinin Büyükada’daki stantlarını dağıtmaya çalıştığını duyurdu.

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İki partilinin saldırıya engel olurken bıçaklandığı belirtilen açıklamada, bunun yaşadıkları üçüncü saldırı olduğu ifade edildi. Açıklamada “Emniyet bu kişileri alıp geri salmaktadır. Artık buna bir ‘Dur’ demek istiyoruz” dendi.

Diken’e bilgi veren ilçe başkanlığı yetkilisi, saldırının MHP’liler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. CHP’liler, yaralanan Vedat Demir’in ameliyat edileceğini ifade etti.

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CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da Twitter hesabından şu bilgileri paylaştı: “CHP Adalar ilçe başkanlığımızın standına gerçekleşen saldırıda partilimiz Vedat Demir bıçakla yaralandı. Arkadaşlarımıza yönelik alçak saldırıyı kınıyor, faillerin derhal cezalandırılmasını istiyoruz.”

‘HDP bayraklarını yakmaya çalıştılar’

Bianet’ten Pınar Tarcan’ın haberinde ise saldırının dün gece saat 01.00 sıralarında HDP standına yönelik gerçekleştiğin belirtildi.

Habere göre HDP bayrakları ve standı yakılmaya çalışıldı. Saldırganlara CHP’liler ve esnaf engel olmaya çalıştı.

Bu sırada CHP üyeleri Sedat Şahin ve Vedat Yener yaralandı. Şahin taburcu edildi, Demir’in tedavisi sürüyor.

‘MHP standında oturuyorlardı’

Parti standında görevli CHP Gençlik Kolları Üyesi Bülent Atmaca, olayı şöyle anlattı: “Dün gece oturduğumuz yerde birden bire bir grubun HDP’nin bayraklarını alıp yakmaya başladığını gördük. Yaklaşık 20 kişilik bir gruptu. Bayrakları yakmalarına engel olacaktık ama o sırada bıçaklamalar oldu. Arkadaşlar üstüne bir de polis tarafından darp edildiler. Hatta polis bu arkadaşlara hakaret etti.”

Atmaca, daha önce yine aynı bölgede duran MHP standıyla aralarında gerginlikler olduğunu belirterek “Saldırgan grubun bir kısmı MHP çadırının içinde oturuyordu. Kasıtlı yapıldığını düşünüyoruz” dedi.

‘Polis kolluyor’

HDP üyesi Neşe Erbil de şu bilgiler verdi: “Bizim standları gelip parçalıyorlardı. Gece geç saatte gelip tahrip ediyorlardı. Dün gece de gelmişler ve bizim bayrakları söküp getirmişler. Bayrakları yakarken HDP ve CHP’li arkadaşlar gidip durdurmaya çalışıyor. Bir arkadaş beş bıçak darbesi bir arkadaş da bir bıçak darbesi alıyor. O sırada HDP standına başka bir grup daha gelip sataşıyor. Bayrakların yakıldığı yerden yaralı arkadaşlar gelirken, bıçaklayanlar da peşlerinden geldi. Bu sırada polis de gelip yaralıları yere yatırdı. Hatta bıçak darbesi aldığı ensesinden ayağıyla bastırıp yere yatırdı. Ambulans çağırdık, ambulans yaklaşık bir saat sonra geldi. Yaralılar Kartal’a götürüldü, biri taburcu oldu ama diğeri hala hastanede. Olayla ilgili dört kişinin yakalandığı bizim aldığımız bilgiler arasında. Ancak asıl bıçaklayanlar bunlar arasında değiller. Ada sakinlerin bir kısmı dün akşam motorla bir grup gencin geldiğini ve talimat aldıklarını söyleyerek bu saldırı hakkında konuştuklarını duymuş. Adanın dışından adaya şu anda özellikle HDP’ye saldırmak için gelenler var. Emniyet de şu anda bayağı kollama durumunda. Çünkü müdahale eden arkadaşlara da tutuklanma tehdidi yapıldı.”