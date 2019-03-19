MHP’li yönetici dertli: AK Partiliyi AK Parti’ye karşı ikna etme görevi de bize düştü

MHP Ordu İl Başkanı Köksel Yılmaz, ‘cumhur ittifakı’ ortakları AKP ile ilgili sahada gözledikleri olumsuz tabloyu “Vatandaş tepkili; AK Partiliyi AK Parti’ye karşı ikna etmek görevi de bize düştü” diye özetledi.

Hilmi Güler (solda) ve Köksel Yılmaz. Fotoğraf: DHA

31 Mart seçimlerinde MHP, AKP’nin Ordu büyükşehir belediye başkan adayı Hilmi Güler’i destekliyor.

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Ordu’dan seçim izlenimi yazan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, görüştüğü MHP İl Başkanı Köksal Yılmaz’ın sözlerini de aktardı.

Yılmaz şöyle diyor: “Ordu’da seçmen iş istiyor, doğalgazın yaygınlaştırılmasını talep ediyor. Ama bürokrasi yapmamak için didiniyor. Bugüne kadar fabrika kuramadık, fındıktan katma değer yaratamadık. Vatandaş ekonomik durumdan dolayı tepkili; AK Partiliyi AK Parti’ye karşı ikna etmek görevi de bize düştü. Liderimizin sözünü yere düşürmemek için var gücümüzle çalışıyoruz…”