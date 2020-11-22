MHP’li yönetici: Birliğimizin bozulmasına ‘cumhur ittifakı’ asla izin vermeyecek

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci, “Birliğimizin ve bütünlüğümüzün bozulmasına Cumhur İttifakı asla izin vermeyecektir” dedi.

AA’nın haberine göre Şekerci, Yeni Spor Salonu’nda düzenlenen MHP Kütahya İl Başkanlığı 13’üncü Olağan Kongresi’ndeki konuşmasında, güçlü bir Türkiye için birlik ve beraberliğin önemine değindi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gösterdiği hedefe, parti politikaları doğrultusunda ilerlemeyi amaçladıklarını belirten Şekerci, şunları kaydetti: “Büyük idealleri olanlar her türlü meşakkate göğüs gererler. Bizler de yüce Allah’ın izni ve inayetiyle, milletimizle el ele, omuz omuza, gönül gönüle verip aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. Birliğimizin ve bütünlüğümüzün bozulmasına ‘cumhur ittifakı’ asla izin vermeyecektir. Türk milleti, varlığına kast eden mihrak ve güçlere ortak iman ve inançla karşı duracak ve her türlü atılımı gösterecektir.”