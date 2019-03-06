MHP’li Vural’dan AKP’ye tepki: Ne ekerseniz onu biçersiniz

MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, AKP’li vekillerin “Vereceğiniz destek, kıyamet günü beraat belgelerinizden olacak” ve “Allah bize oy verdiğinizden dolayı size hesap sormayacak” açıklamalarına tepki gösterdi. Vural, “Ne ekerseniz onu biçersiniz!” dedi.

Fotoğraf: DHA

AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AKP’nin Sivas adayı Hilmi Bilgin’e oy vermenin “Ruz-i mahşerde (kıyamet günü) beraat belgesi (kurtuluş)“ olacağını söylemişti.

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AKP Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar da, Şanlıurfa’daki seçim konuşmasında, “Oyunuzu bize verirseniz, mahşerde Allah size hiçbir hesap sormayacak” diye konuşmuştu.

Vural, ayetlerden alıntı yaparak Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı: “İnsan yaptığı işten ve davranıştan, söylediği sözden sorumludur. O halde insan olarak asıl sorumluluğumuz akıl, idrak ve sorumluluk bilincini kullanmaktır. Aklın ve idrakin olmadığı yerde cehalet; sorumluluk bilincinin olmadığı yerde de zulüm vardır. Bunlar dikkate alındığında emaneti yüklenen insan iki zor soru ile imtihandadır: Biri zulüm, diğeri cehalettir. Bu imtihandan kurtaracak şefaatçi de yoktur. Mazereti de yoktur. Kendimizden sorumluyuz. ‘De ki; herkes kendi haline uygun yolda hareket eder.’ Ne ekerseniz onu biçersiniz!”

Emanetin sahibi insandır. “Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu insan çok zalim, çok cahildir.”(Ahzab, 72) Reklam March 6, 2019

Emanet nedir?Devasa yer,gök ve dağların yüklenemediği bu emanet akıl,idrak ve sorumluluk bilincidir.İnsanın,görevini layıkıyla yerine getirebilmesi için selim bir akla;akla yön verecek sağlam bir idrake;akıl ve idrakin tespitlerini uygulamada sorumluluk bilincine ihtiyacı vardır. — Oktay Vural (@oktayvural) March 6, 2019

“Bilgi sahibi olmadığınız şeyin peşinden gitmeyin.Gözler ve kulaklarda sorumludur.Şehadet edecektir.”(İsra,36) “Onların kalpleri vardır,anlamazlar,gözleri vardır görmezler,kulakları vardır duymazlar.Bunlar hayvanlar gibi hatta daha aşağıdırlar. İşte bunlar gafillerdir.”(Araf,179) — Oktay Vural (@oktayvural) March 6, 2019