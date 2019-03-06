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Yaramazlara biraz batar!

MHP’li Vural’dan AKP’ye tepki: Ne ekerseniz onu biçersiniz

MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, AKP’li vekillerin “Vereceğiniz destek, kıyamet günü beraat belgelerinizden olacak” ve “Allah bize oy verdiğinizden dolayı size hesap sormayacak” açıklamalarına tepki gösterdi. Vural, “Ne ekerseniz onu biçersiniz!” dedi.

Fotoğraf: DHA

AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AKP’nin Sivas adayı Hilmi Bilgin’e oy vermenin “Ruz-i mahşerde (kıyamet günü) beraat belgesi (kurtuluş)“ olacağını söylemişti.

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AKP Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar da, Şanlıurfa’daki seçim konuşmasında, “Oyunuzu bize verirseniz, mahşerde Allah size hiçbir hesap sormayacak” diye konuşmuştu.

Vural, ayetlerden alıntı yaparak Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı: “İnsan yaptığı işten ve davranıştan, söylediği sözden sorumludur. O halde insan olarak asıl sorumluluğumuz akıl, idrak ve sorumluluk bilincini kullanmaktır. Aklın ve idrakin olmadığı yerde cehalet; sorumluluk bilincinin olmadığı yerde de zulüm vardır. Bunlar dikkate alındığında emaneti yüklenen insan iki zor soru ile imtihandadır: Biri zulüm, diğeri cehalettir. Bu imtihandan kurtaracak şefaatçi de yoktur. Mazereti de yoktur. Kendimizden sorumluyuz. ‘De ki; herkes kendi haline uygun yolda hareket eder.’ Ne ekerseniz onu biçersiniz!

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