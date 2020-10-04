MHP’li vekilin şoförünün çarptığı güvenlik görevlisi ve belediye şikayetçi oldu

MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal’ın makam şoförünün otomobille çarpıp yere düşürdüğü özel güvenlik görevlisi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi konuyu yargıya taşıdı.

Olay dün Ankara’daki Hacı Bayram-ı Veli Cami’nde, eski bayındırlık ve iskan bakanı Zeki Ergezen’in cenaze töreninde meydana geldi. Polis, otopark ve trafik sorunu nedeniyle camiye giden yolu trafiğe kapattı. Bariyer kurulan yerde ise belediyeye ait ANFA Güvenlik şirketi çalışanı bir personel beklemeye başladı.

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Cenazeye gitmek isteyen siyasiler, bariyerin olduğu yerde araçlarından inerek camiye kadar yürüdü. MHP’li Haberal’ın makam şoförü ise kapatılan yoldan geçmek istedi. Ancak izin verilmedi. Bunun üzerine şoför aracı güvenlik görevlisinin üzerine sürerek düşmesine neden oldu.

‘Polisin emrinde’

Yazılı açıklama yayınlayan belediye, polisin cami çevresindeki güvenliği haftada bir denetlediğini, kanuna göre özel güvenlik personellerinin polisin emrinde olduğunu belirtti.

📣 Hacı Bayram-ı Veli Camisi’ndeki cenaze töreninde görevini yapmakta olan ANFA Güvenlik personelimizin üzerine resmi plakalı aracın sürülmesi ile ilgili BASIN AÇIKLAMASI



🔗 https://t.co/Bp697dBOrK@mansuryavas06 pic.twitter.com/30XXxGYOnm — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) October 4, 2020

Açıklamada, caminin protokol otoparkının kapasitesinin 10 araç olduğu ancak olay günü 40 aracın otoparka girdiği belirtilerek namazın ardından trafik sorunu olabileceği ihtimali nedeniyle polisin aldığı kararla araç girişinin durdurulduğu kaydedildi.

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‘Israrcı oldu’

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hacı Bayram-ı Veli Cami ve çevresi, güvenliğin sağlanması gerekçesiyle T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ANFA Güvenlik tarafından kapalı devre kamera sistemi ile izlenmektedir. Bu sistem tarafından kaydedilen görüntülerde yolun polis araçları tarafından kapatıldığı sabittir. Görüntülerde, aracın durdurulması üzerine Sayın Erkan Haberal’ın polislerle konuştuğu, ardından da cenaze töreni alanına yaya olarak devam ettiği görülmektedir. Hemen ardından alana gelen Sayın Mehmet Haberal da, kendisine durumun açıklanması üzerine yaya olarak yoluna devam etmiştir. Sayın Erkan Haberal’ın bölgeden ayrılmasından bir süre sonra şoförlüğünü yapan şahıs, polisin açıklamalarına rağmen içeriye girmekte ısrar etmiş, araca resmi plaka takmış ve ardından da tehditler savurarak aracını özel güvenlik görevlimizin üzerine sürmüştür.”

Sağlık durumu iyi

Açıklamada, şoförün çarptığı personelin 10 yıl önce belediyede işe başladığı ve dokuz yıldır aynı bölgede görev yaptığı belirtilerek, yalnızca polisin talimatlarını uyguladığı, kimseyle sözlü iletişim kurmadığı kaydedildi. Yaralanan güvenliğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

“Görüntülerde de sabit olduğu üzere, özel güvenlik görevlimizin üzerine göz göre göre, akla ve vicdana sığmayacak şekilde araç sürülmüştür” denen açıklamada özel güvenlik görevlisi ile belediyenin, şoförü şikayet ettiği belirtildi.

Haberal’dan açıklama

MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal ise Twitter’daki paylaşımında, ANFA’da çalışan bir güvenlik görevlisinin olayın sorumlusu olduğunu savundu.

Haberal’ın açıklaması şöyle: “Resmî otomobilimi kullanan şoför arkadaşımla camiye giriş esnasında Büyükşehir Belediyesi ANFA görevlisinin son derece kaba ve kırıcı muamelesine maruz kaldım.

Önce otomobilimin camına ANFA görevlisinin eliyle vurarak hakeratamiz bir davranışıyla karşılaştım. Bir provokasyon ihtimaline karşılık soğukkanlılık ve sağduyuyla hareket ettim ve otomobilden inip yürüyerek Cenaze Namazı’nın kılınacağı alana intikal ulaştım.

Arkasında ANFA görevlisinin önyargılı ve tahammülsüz muamelelerinin şoförümü hedef alarak devam ettiğini, hatta fiili müdahelede bulunduğunu Namaz sonrası öğrendim. Doğal olarak da şoförüm tepkisini gösterip otomobili sürünce orada görevli bulunan bir şahsa çarpmış, bunun üzerine da şahsıma iftira kampanyası hazırlanarak sosyal medyadan servis edilmiştir.

‘Tek sorumlu ANFA’

Olay tamamen bundan ibarettir. ANFA görevlisinin yetkisi olmadan otomobille girişime menfi şekilde müdahil olması, sonrasında bilgim ve dahilim olmadan otomobilimin kurulan bariyerlerin açık kısmından girme teşebbüsü istenmeyen görüntülere yol açmıştır…

Özellikle gelişmelerden son derece üzgün olduğumu paylaşmak isterim. Maksatlı, kötü niyetli ve provakatif ANFA görevlisi olayın yegane sorumlusudur. Konuyla ilgili gerekli inceleme ve takibat devam etmektedir… Ayrıca bir anlık dikkatsizlikle otomobilin temas ettiği ilgili güvenlik görevlisinin müsebbibi tamamıyla ANFA görevlisidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi de hasseten iletiyorum… Kamuoyunun takdirlerine konuyu arz ediyorum…