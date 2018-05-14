MHP’li vekilden ülkücülere: Erdoğan’a oy vermeyin

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MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya, ülkücülere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a oy vermeme çağrısında bulundu.

Kaya, 16 Nisan referandumundan önce AKP’yle işbirliğine itiraz ederek MHP genel başkan yardımcılığı görevinden istifa etmişti.

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Seçimlerde milletvekili adaylığı için başvuru yapmayan Kaya, “Vekilinden asil Türk milletine arz-ı hal” başlıklı bir açıklama yaparak şöyle dedi: “Türk Milleti’ne mensubiyeti, sosyolojik bir olgu olmasının ötesinde, bir heyecan kaynağı da görenleri; tek adam rejimi ve parti devletine karşı millet egemenliğini savunmayı bu bağlılık ve heyecanın temel rüknü sayanları; insan hak ve hürriyetleri ile hukukun üstünlüğüne inananları; demokratik-laik cumhuriyetin tarihsel kazanımlarını muhafaza etmeyi önemseyenleri -böyle davranmakla Türklüğün bekasına gerçekten hizmet edilmiş olacağını bilerek- AKP’ye ve onun cumhurbaşkanı adayına oy vermemeye ve bunun için çalışmaya davet ediyorum. Ben öyle yapacağım.”

Seçimlerin atı alanın Üsküdar’ı geçtiği referandumda her şeyin bitmediğini göstermek bakımından fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirten MHP’li vekil şöyle devam etti: “Referandum sürecinde, ülkücü tavır çatısı altında, geçmişte Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmış arkadaşlarımla birlikte, Tayyip Erdoğan’ın şahsında temsil edilen ‘Tek Adamlık’ ve ‘Parti Devleti’ heveslerinin seçmenden onay almaması için mücadele ettik. Ne milliyetçilik anlayışımız, ‘Millet Egemenliği’nin tek adamın iktidarına ciro edilmesine, ne de Ülkücülük anlayışımız, bedeli insan hak ve hürriyetleri olan bir toplumsal düzenin kurulmasına müsaade etmişti. Türk milliyetçiliğinin ve demokrasinin hangi değerleri varsa, onların bir tabuta yerleştirilmesine karşı mücadele edenlerin, o tabuta son çivinin çakılmasına karşı kayıtsız kalmaları da düşünülemez.”

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Atilla açıklamasını, “Sevdamın izdüşümü olan Üç Hilal’e vurduğum mührü –oradan kaldırıp da- o sevdayı çiğnemeye kastetmiş ayaklar önüne sermeye, benim vicdanım da elvermez, gücüm de yetmez; o mühür orada kalır” diye bitirdi.