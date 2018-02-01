MHP’li vekilden ittifak öncesi ‘son çıkış’: Hukuka güven yerlerde, Meclis etkisiz halde

MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, seçimde ittifak yapmak üzere oldukları AKP’yi “Hukuka ve yargıya güven yerlerde sürünmektedir. Meclis etkisiz hale getirilmiştir” sözleriyle eleştirdi.

Sözcü’den Kamil Elibol’un haberine göre Meclis’te bir açıklama yapan Koçdemir, AKP iktidarının yaptığı hataların, ülkeyi bir beka meselesiyle karşı karşıya getirdiğini söyledi.

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“Siyasetin dili zehirlendi” diyen MHP’li vekil, AKP’yi, kendi saflarını sıkılaştırma uğruna ‘milleti kamplaştırma, dışlama ve kutuplaştırmaya’ devam etmekle suçladı.

Koçdemir sözlerine şöyle devam etti: “Ülkedeki hukuk endişe verici… Neyin suç olarak damgalandığının ceza hukuku kitaplarındaki suç tarifiyle uzaktan yakından bir ilgisi kalmadı. Hukuka ve yargıya güven yerlerde sürünmektedir. Ödüllendirme-cezalandırma, terfi-tenzil mekanizmalarında keyfilik hakimdir. Ayırma, kayırma ve buyurma hakim tarz olmuştur. Ehil, emin ve halka yakın olmayan insanlar hak etmedikleri güçlerle donatıldı. Daha da vahimi bu hal normalleşmektedir. Siyasi aktörlerin kimi alenen, kimi tersinden, kimi gizlice statükonun sürmesi için elinden geleni yapmaktadır. Meclis etkisiz hale getirilmiştir.”