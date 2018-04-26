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Yaramazlara biraz batar!

MHP’li vekil Koçdemir İYİ Parti’ye geçti

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MHP’nin mevcut yönetimine muhalif ülkücülerin gazetesi Yeniçağ, MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir’in istifa ettiğini yazdı.

Fotoğraf: DHA

Gazetenin haberine göre 16 Nisan’da ‘Hayır’ diyen Koçdemir, MHP’den ayrılan Meral Akşener’ni İYİ Parti’sine katılacak.

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Aynı bilgiyi NTV de geçti. Koçdemir’den henüz bir açıklama gelmiş değil.

İYİ Parti, CHP’den 20 vekilin kendi partilerine gelmesiyle 20 vekile ulaşmıştı. İYİ Parti’nin vekil sayısı 21’e yükseldi.

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Koçdemir, seçimde eski partisinin ittifak yapmak üzere olduğu AKP’yi “Hukuka ve yargıya güven yerlerde sürünmektedir. Meclis etkisiz hale getirilmiştir” sözleriyle eleştirmişti.

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