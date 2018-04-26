MHP’li vekil Koçdemir İYİ Parti’ye geçti

MHP’nin mevcut yönetimine muhalif ülkücülerin gazetesi Yeniçağ, MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir’in istifa ettiğini yazdı.

Gazetenin haberine göre 16 Nisan’da ‘Hayır’ diyen Koçdemir, MHP’den ayrılan Meral Akşener’ni İYİ Parti’sine katılacak.

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Aynı bilgiyi NTV de geçti. Koçdemir’den henüz bir açıklama gelmiş değil.

İYİ Parti, CHP’den 20 vekilin kendi partilerine gelmesiyle 20 vekile ulaşmıştı. İYİ Parti’nin vekil sayısı 21’e yükseldi.

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Koçdemir, seçimde eski partisinin ittifak yapmak üzere olduğu AKP’yi “Hukuka ve yargıya güven yerlerde sürünmektedir. Meclis etkisiz hale getirilmiştir” sözleriyle eleştirmişti.