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Yaramazlara biraz batar!

MHP’li vekil ‘hızlı başladı’: Tecavüz suçunun cezası idamdır, inşallah gelsin

 

MHP’nin Konya’daki ilk kadın milletvekili Esin Kara, cinsel istismar suçlarına idam cezası getirilmesini istedi: ”Türk’ün töresinde, tecavüz suçunun cezası idamdır. İnşallah gelsin. Çünkü biz kadınlar bunu istiyoruz. Böyle bir şey olursa kamu vicdanı da, halkın vicdanı da, siyasetçinin vicdanı da rahat eder.”

Fotoğraf: DHA

MHP, kesin olmayan sonuçlara göre, Konya’da aldığı 203 bin 294 oyla bir olan milletvekili sayısını ikiye çıkardı. Bu sonuçla birlikte, ikinci sıradan milletvekilliğine seçilen mali müşavir Kara, MHP’nin Konya’daki ilk kadın milletvekili seçildi.

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Kara, ülkücü bir aileden yetiştiğini ve çocukluğundan itibaren milletvekili olmak istediğini söyledi.

MHP’nin seçim beyannamesindeki ‘af’ vaadinde çocuk ve kadınlara yönelik cinsel istismar, tecavüz ve şiddet olaylarının ‘af’ kapsamı dışında tutulacağının yer aldığını hatırlatan Kara şöyle konuştu: ”Aday adaylığım söz konusu olmadan önce Adana’da üç yaşındaki bir çocuğa tecavüz edilmişti. Ben bir anne olarak gece yarası uyanıp ağladım. Ardından da başta Adana milletvekilimiz olmak üzere yöneticilerimiz elektronik postayla ile duyarlılığımı dile getirdim. Ben bu mesajı pazartesi göndermiştir. Salı günü genel başkanımız, meclisteki grup toplantısında çıktı, çocuk istismarında bulunanlara idam getirilmesini istedi. MHP olarak bizim affedemeyeceğimiz şeyler var. Türk’ün töresinde de bu var. Türk’ün töresinde, tecavüz suçunun cezası idamdır. İnşallah gelsin. Çünkü biz kadınlar bunu istiyoruz. Böyle bir şey olursa kamu vicdanı da, halkın vicdanı da, siyasetçinin vicdanı da rahat eder.”

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