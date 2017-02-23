MHP’li Semih Yalçın’dan partisinin ‘Hayır’cılarına: Siyasi metamorfoz geçirdiler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ‘partili cumhurbaşkanlığını’ hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu kullanacak partililerine seslendi: “Değişimci müzminler; ülkücü fıtratın değişmezliğine inat, kozalarını beğenmeyip siyasi metamorfoz geçirenlerdir.”

Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre CHP’yi ‘müzmin muhalefet’ olarak tanımlayan Yalçın, bunun bir ‘bulaşıcı hastalık’ olduğunu da öne sürdü: “CHP’yi müzmin muhalefet hastalığının kollarına iten akıl hocaları da aynı öngörüsüz, basiretsiz ve çapsız yazar çizerlerle eski Marksistlerin kalıntısı olan sözde aydın takımıdır.”

CHP’nin ‘hastalığını’ MHP’li bir gruba bulaştırdığını iddia eden genel başkan yardımcısı, “Kendilerini MHP’li gibi lanse eden ama siyasi kozasından çoktan çıkmış olan müzmin muhalefetin değişim istemesinin sebebi, sözünü ettiğimiz bulaşıcı hastalığa yakalanmış olmalarıdır” diye konuştu.

‘Tırtıl bile değiller’

‘Ülkücü fıtratın’ değişmezliğine vurgu yapan Yalçın, “Değişimci müzminler kozalarını beğenmeyip siyasi metamorfoz geçirenlerdir. Kendilerini politikanın ipekböcekleri zanneden bu güruh, aslında tırtıl kadar bile olamamıştır” dedi.

Referandumda ‘Hayır’ oyu kullanacaklara ‘felaket tellalı’ ve ‘yıkım ile kaos borazanı’ diyen Yalçın, “Bunların; kitleleri korku, telaş ve ümitsizliğe sevk ederek sonuç alma girişimleri sonuçsuz kalacaktır. 16 Nisan’da galip gelecek olan da aklıselim ve feraset olacaktır. ‘Hayır’da hayır var’ propagandası yapan hayırsız ve bahtsızlara, ümitsizlik ve karamsarlık tüccarlarına millet; referandumda ‘Evet’ diyerek ders verecektir” diyerek sözlerini tamamladı.