‘MHP’li muhaliflerle ortak parti’ iddiasına Feyzioğlu’ndan ret: Dahil değilim

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, MHP’li muhaliflerin yeni kuracağı partide yer alacağına dair haberleri yalanladı.

Yeni bir parti çatısı altında bir araya geleceği konuşulan MHP’li muhaliflerden Meral Akşener’in Feyzioğlu’yla yeni parti için anlaştığı öne sürülmüştü.

Yazılı bir açıklama yapan Feyzioğlu, iddiayı reddetti.

Siyasi partilerin ‘demokrasinin vazgeçilmezi’ olduğunu söyleyen Barolar Birliği başkanı, “Ancak hukuk kurumlarının tarafsızlıklarını ve bağımsızlıklarını koruması da demokrasi açısından yaşamsal önemdedir. Bu düşünceyle; hiçbir siyasi partinin içindeki rekabetle ilgim olmadığı gibi, yeni bir siyasi partinin oluşumuna dair hiçbir çalışmaya da dahil değilim” dedi.

Temsil ettiği kurumun siyasi partilerin üzerinde ve dışında olduğunu aktaran Feyzioğlu, bu konuda özen gösterdiğini söyledi.

Feyzioğlu açıklamasını şöyle bitirdi: “Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak görevim, her siyasi görüşten vatandaşlarımızın ortak talebi olan hukukun üstünlüğünün sağlanması mücadelesine, siyasi particilik yapmaksızın ve herkesi kucaklayarak devam etmektir. Amacımız, pek çok fay hattı üzerinden kırılgan hale getirilmiş ve kutuplaştırılmış toplumumuzu, hukukun ve demokrasinin ortak değerleri etrafında birleştirmektir.”