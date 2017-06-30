MHP’li muhalifler: Özdağ, Akşener’le yeni parti, Oğan kongre hazırlığında

Genel merkeze alternatif olarak topladıkları tüzük kurultayının mahkemece iptal edilmesinin ardından MHP’li muhaliflerden Ümit Özdağ, yeni bir parti için Meral Akşener’le çalışmaya başladıklarını söyledi.

Yeni partide yer almayacağını söyleyen Sinan Oğan ise MHP kongresinde aday olacağını açıkladı.

‘Merkez sağ ya da merkez sol değil’

DW’den Cengiz Özbek’e konuşan Özdağ, çalışma yürüttükleri yeni partiyle ilgili şunları söyledi: “Toplumda böyle bir talep var… AKP iktidarı Türkiye’yi otoriter, baskıcı ve kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırıldığı bir sürecin içerisine soktu… Son referandumda da ‘Türk milliyetçileri Hayır diyor’ platformu referandumun en etkili, en belirleyici gücü oldu. Tabii ki bu politik güç, çok daha kapsayıcı bir biçimde kendisini siyasette ifade etmek için bir çalışma yapıyor.”

Yeni kurulacak partinin ‘merkez sağ ya da merkez sol’ diye tanımlanamayacağını aktaran Özdağ, “Ama daha çok merkeze oturmuş ve toplumun bütün katmanlarına seslenen, demokratik hukuk devleti temelinde şekillenen bir siyasal sistemi hedefleyen, reel sektöre büyük önem veren bir çizgiyi temsil ediyoruz” diye konuştu.

‘İstişare eksikliği’

İhraç edilen bir başka isim olan Sinan Oğan ise yeni partide yer almayacağını söyledi.

MHP’de ‘kurultay hesaplaşması’ yapılmadan yeni parti fikrinin çok başarılı olmayacağını savunan Oğan, ekim ayına çekileceğini tahmin ettiği parti kurultayının beklenmesi gerektiğini aktardı.

Oğan şöyle konuştu: “Yeni parti çalışması içinde olan arkadaşların, bu konuda bizim kapımızı çalıp bizimle bir istişare yapmadıklarını söyleyebilirim. Bu tür şeyler, istişareyle olacak şeyler. Bizim MHP genel başkanlığına aday olmamızın ve genel başkana karşı bayrak açmamızın en temel sebeplerinden birisi genel merkez yönetiminin istişare etmeden kararları tek başına almasıydı. Yeni parti fikrinin temel sorunu MHP’deki temel ayrılma gerekçemizle aynı: İstişare eksikliği.”

MHP içinde mücadelenin zorlanması gerektiğini savunan Oğan, kendisinin ve ekip arkadaşlarının tüm enerjisini MHP’de genel başkanlık yarışı için verdiğini söyledi.