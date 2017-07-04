MHP’li muhaliflerden Özdağ yeni partinin ‘çizgisi’ni anlattı: Milli merkez

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MHP’den ihraç edilen Ümit Özdağ, ihraç edilen bir başka isim Meral Akşener’in liderliğinde kurulacağı konuşulan partinin ‘çizgisi’ni anlattı: “Milli merkezi teşkil eden.”

Özdağ, yeni bir parti için Meral Akşener’le çalışmaya başladıklarını söylemiş, yeni partide yer almayacağını söyleyen Sinan Oğan ise MHP kongresinde aday olacağını açıklamıştı.

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‘MHP defteri’ni kapattığını söyleyen Akşener ise Oğan’ın olası başkanlığından ‘memnun olacağını’ aktarmıştı.

Meclis’te bir basın toplantısı düzenleyen Özdağ’a yeni partiyle ilgili detaylar soruldu.

Bir süredir partiyle çalışmalarının devam ettiğini anlatan Özdağ, partinin çizgisini şöyle anlattı: “Yeni bir milli merkezi teşkil edecek siyasi parti oluşumu ile ilgili çalışmalar başlamış durumdadır. Yeni bir partiden bahsediyoruz. Bunun ötesinde kadro ve program çalışmaları yürüyen bu siyasi partiyle ilgilii detaylı bilgi verecek durumda değilim. Şartlar ne kadar hızlı olursa o kadar zamanda gerçekleşecek.”