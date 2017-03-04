MHP’li muhalif Aydın’dan ‘babadan oğla’ yönetim uyarısı: Aliyev eşini atadı, Erdoğan’ın damadı enerji bakanı…

MHP’li muhalif lider adaylarından, eski milletvekili Koray Aydın, babadan oğula geçecek yönetime ve akraba atamalarının olduğu devlet tipine karşı olduklarını söyledi.

Konya’da konuşan Aydın, kısa süre önce Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in eşi Mihriban Aliyev’i başkan yardımcısı yapmasını hatırlatarak, “Haydar Aliyev öldü, yerine petrol bakanı yaptığı oğlu İlham Aliyev Cumhurbaşkanı oldu. Şimdi o İlham Aliyev karısını birinci yardımcısı yaptı. Oğul, gelin, damat atamaları çevremizdeki birçok ülkede oluyor. Suriye’de, Irak’ta, Libya’da bir dönemde Arjantin’de Peron döneminde olmuştu. Yapılacak bu değişiklik, bizi bu ülkeler seviyesine getiriyor. Yani tek başına bu madde bile hayır dememize yeterlidir” dedi.

Babadan oğula geçecek yönetime şiddetle karşı olduklarını söyleyen Aydın, Türkiye’de de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın enerji bakanı yapılmasını örnek gösterdi.

Aydın şunları söyledi: “Çünkü bugün örneklerini görüyoruz. Şu andaki Cumhurbaşkanımızın damadı Eneriji Bakanı değil mi? Kim seçilirse seçilsin. Kim olursa olsun bu yetkilerin tamamının verilmesi onu tek adam yapar. Hem onun, hem partisinin hem de Türkiye’nin başını belaya sokar’.’

‘Hiçbir vatandaşın can, mal, hukuk güvenliği kalmaz’

Yeni anayasa ile bir diktatör yaratılabileceğini kaydeden Aydın, “Her şeye dokunan ama kendisine dokunulamayan bir tek adam diktatör ortaya çıkar. Demokratik rejimden tamamen ayrılıp, otoriter bir rejim kurulur. Hiçbir vatandaşın can mal hukuk güvenliği kalmaz. Her kişi kurum ve kuruluş bir tak adamın, bir diktatörün vicdanına terk edilir. Yönetimi denetleyecek hiçbir güç kalmaz. Devlet yönetiminde ülkede zorbalık hakim olur. Bir kişi hem hükümet, hem Meclis, hem mahkeme olur. Yasama, yürütme, yargı tek bir elde toplanır” diye konuştu.

‘Tam bir parti devleti olur’

Yetkisiz, aciz ve sembolik bir Meclis’in ortaya çıkacağını belirten Aydın, sözlerini şöyle tamamladı: “Meclisi mezara, demokrasiyi de tarihe gömeriz. Devlete sadakat yerini, bir kişiye sadakata bırakır. Cumhurbaşkanının partisini il ve ilçe başkanları, taşrada fiilen işi ele alırlar, yargı organları dahil her kuruma müdahale ederler, tam bir parti devleti ortaya çıkar.”