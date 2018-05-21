MHP’li Kaya: Ülkücüler mührü üç hilale basar ama Erdoğan’a oy vermez

MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, “Milliyetçiliği şeytani bir düşünce olarak gören cumhur ittifakı adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ülkücüler oy vermeyecektir” dedi.

KRT’den Çağlar Cilara’ya konuşan Kaya, ülkücülerin Erdoğan’a oy vermeyeceğini savunarak, “Bütün siyasi geçmişine, ideolojik köklerine baktığımız zaman milliyetçiliği bir hasım olarak gören, milliyetçiliği bir küfür olarak gören, milliyetçiliği şeytani bir düşünce olarak gören bir şahsı, başka bir partinin genel başkanını bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak kabul etmeyi içimize sindiremediğimiz için itiraz ediyoruz” dedi.

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MHP’li Kaya görüşlerini şu sözlerle açtı: “Göreceksiniz, referandum öncesi bunları söyledik biz, referandumda bizim camiamız, hareketimizin önemli ölçüde hayır verdiğini gördük. Bugün nasipse göreceğiz, bu seçimde de MHP çatısı altında faaliyetini yürüten ülküdaşlarımız genel seçimlerde mührü üç hilale vuracaklar ama cumhurbaşkanlığı seçiminde, cumhur ittifakının adayı olan sayın Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermeyecekler.”

Kaya daha önce de 24 Haziran seçimlerinde partisinin seçmenlerinin üçte ikisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy vermeyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

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Kaya, 16 Nisan referandumundan önce AKP’yle işbirliğine itiraz ederek MHP genel başkan yardımcılığı görevinden istifa etmişti. Milletvekilliğine tekrar aday olmayan Kaya geçtiğimiz hafta yazılı bir açıklama yaparak MHP ile Erdoğan’a oy verilmemesi çağrısı yapmıştı.