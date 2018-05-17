MHP’li Kaya iddialı: MHP tabanının üçte ikisi Erdoğan’a oy vermeyecek

MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya, 24 Haziran seçimlerinde partisinin seçmenlerinin üçte ikisinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a oy vermeyeceği öngörüsünde bulundu.

Kaya, 16 Nisan referandumundan önce AKP’yle işbirliğine itiraz ederek MHP genel başkan yardımcılığı görevinden istifa etmişti. Milletvekilliğine tekrar aday olmayan Kaya geçtiğimiz günlerde yazılı bir açıklama yaparak MHP ile Erdoğan’a oy verilmemesi çağrısı yapmıştı.

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Sözcü’den Kamil Elibol’a konuşan Kaya şunları söyledi: ‘’Milliyetçi-ülkücü camia, AKP ile yapılan ittifaktan rahatsız. MHP tabanının üçte ikisi Erdoğan’a oy vermeyecek. Biz parti devleti rejimine karşı çıkıyoruz, Erdoğan, tek adam rejimi kurmak istiyor. Erdoğan yıllarca milliyetçi-ülkücü camiaya karşı hasmane bir tutum sergiledi. Tabanda ‘Böyle tutum takınan kişi niye bizim adayımız olsun’ diye ciddi rahatsızlık var. Kayıtsız şartsız Erdoğan’a niye destek verildiğini taban ve seçmenimiz bilmiyor.”

Referandumda MHP tabandan ne kadar hayır oyu çıktıysa bu seçimde Erdoğan’a ondan daha fazla ‘Hayır’ çıkacağını belirten Kaya, şöyle devam etti: “Sahada yaptığım gözlemlerde AKP tabanında ve teşkilatlarında o eski heyecan, şevk ve enerji yok. Çok ciddi yıpranmışlık ve onların tabiriyle metal yorgunluğu var. Ekonomik kaygılar toplumda artmış durumda. Dövizin ateşinin düşmemesi halkta karşılık bulmamalarına neden oluyor. Bu tabloda Erdoğan’ın ilk turda seçilemez. 2. tura Erdoğan’la birlikte Muharrem İnce’nin kalacağı görünüyor. MHP tabanı, ‘1 Kasım seçimlerinde ölüsü bile yüzde 11.6 çıkan MHP kendi adayını neden çıkarmadı’ diye soruyor.”