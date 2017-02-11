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Yaramazlara biraz batar!

MHP’li Karaya’dan partisinin ‘Hayır’cı vekillerine: Affedilir değil, gereken yapılacak

 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, partisinin ‘Hayır’cı milletvekilleri hakkında ‘gereken disiplin işleminin’ yapılacağını söyledi: “Bunun affedilir bir tarafı yok.”

Fotoğraf: DHA

Konya’da kampa giren partisinin üst düzey isimlerinin düzenlediği toplantıyla ilgili basın mensuplarına bilgi veren Karakaya, ‘partili cumhurbaşkanlığını’ hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda ‘beklendiği gibi’ ‘Evet’ çalışması yürüteceklerini söyledi: “Sloganımız belli oldu: ‘Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez’. Vatan, millet, bayrak ve Türklüğün bekası için ‘Evet’ diyoruz. Bu söylemle vatandaşın karşısına çıktığımızda bunu daha anlaşılır hale getirerek teşkilatlarımızla çalışma yapacağız. Eğiticilerin eğitimini yapacağız. Teşkilatlarımız sahaya inecek.”

Parti disiplini vurgusu

Karakaya, referandumda ‘Hayır’ oyu kullanacaklarını açıklayan MHP’li milletvekillerin parti disipline dışında hareket ettiğini belirti: “Bu vekillerin başka partilerle bir araya gelmesi, hatta arayış içine girmesi ve ayrı bir baş çekip kampanya yürütmesinin siyasetle, partiyle, kurumsal yapıyla ve disiplinle bağdaşacak bir tarafı yok. Bunun affedilecek bir tarafı da yok. Gerekli disiplin işlemleri yapılacak diye düşünüyorum.”

‘Evet’ten emin

“Eskiden Erdoğan’a karşıydınız, neden şimdi destek veriyorsunuz?” eleştirilerini hatırlatan Karakaya, partisinin kimseye destek olmadığını kaydederek, “MHP olarak Türkiye’nin içinde bulunduğu şartları dikkate alarak, özellikle 15 Temmuz’dan sonrası içine savrulduğu yeri ve terör örgütleriyle ciddi mücadelenin yapıldığı ortamda, cumhurbaşkanının her gün anayasayı çiğnediği görünümü, hükümet sistemindeki çarpıklıktan dolayı bunu kaldırmanın derdindeyiz. Referandumda ‘Evet’ çıkacağından eminim” diye konuştu.

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