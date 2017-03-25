MHP’li Karakaya’ya göre hükümet sistemini CHP bozdu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, hükümet etme sistemini CHP’nin bozduğunu ileri sürdü.

Kastamonu’da düzenlenen toplantıda konuşan Karakaya, MHP’nin referandumda ‘Evet’ kararını parti tüzüğüne göre aldığını belirterek, “MHP, referandum sürecindeki duruşunu bir parti geleceği açısından değerlendirme yaparak sağlamadı. MHP, şu anki hükümet etme sisteminin eksiklik ve aksaklıklarını daha önceden gördü” dedi.

2007 yılında cumhurbaşkanı seçme yetkisinin parlamentodan alınıp halka verildiği halk oylamasının ardından sistemde aksaklıklar meydana geldiğini savunarak, referandumdan ‘Hayır’ çıkması halinde sistem bozukluğunun süreceğini ileri sürdü.

Karakaya, “Bugün en çok bağıran, en çok zıplayan CHP, hükümet etme sistemimizin bozulmasına, bu hale gelmesine neden oldu” diye konuştu.

Mevcut yürütmenin ‘iki başlı’ olduğunu iddia eden Karakaya, “Bu şekilde devam ederse sistemde yeni aksamalar ortaya çıkacak. Çok kısa süre içinde hükümet AK Parti’den, Cumhurbaşkanı AK Parti’nin desteklediği güçlü bir isim olmasına rağmen bu sistem bir gecede bir başbakan yedi. Peki bu hükümet AK Parti’li olmasaydı, MHP ya da CHP olsaydı kaç ay giderdi? Birkaç ay bile gitmezdi. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ‘Ayrılacaksın’ dediğinde ‘Hayır, ayrılmıyorum’ deseydi, yürütme tıkanacaktı” dedi.