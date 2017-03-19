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MHP’li ilçe başkanı ‘Hayır’ diyerek istifa etti

 

MHP Bingöl Merkez İlçe Başkanı Yusuf Akça, referandumda partisinin aksine ‘Hayır’ diyeceğini belirterek istifa etti.

Yusuf Akça

Yaklaşan referandum öncesi, AKP’yle ortaklık kurarak ‘Evet’ oyu vereceğini açıklayan MHP yönetimine, parti tabanı ve teşkilattan itirazlar sürüyor.

Akça, istifasını şu açıklamayı duyurdu: “Geçmişten bugüne kadar yanımızda olan ve olmayan tüm ülküdaşlarımızın, ne şartlar altında kimlerle mücadele ettiklerimiz, hangi imkanı ortaya koymak amacıyla referandumda MHP Bingöl Merkez İlçe Başkanı olarak ‘Hayır’ oyu kullanacağımdan dolayı, istifa etmiş bulunuyorum. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumdan ‘Hayır’ oyu kullanacağımın kamuoyunun takdirine arz ederim.”

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